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Топливо 2 августа дорожало в мелком опте, в рознице дорожает только сжиженный газ
19:50 02.08.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 02 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 24.83 грн/л.
Дизельное топливо евро сохранило цену , которая составляет 22.07 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 августа 2017 г. подорожал на 0.39% (4.0 коп/л) до 10.95 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|0.00
|0.00
|Бензин А-95 евро
|24.83
|21.50
|0.00
|0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.07
|19.05
|0.00
|0.00
|Сжиженный газ
|10.95
|9.15
|0.39
|1.67
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24.38
|0.0
|25.36
|0.0
|22.32
|0.0
|10.81
|2.0
|ANP
|22.95
|0.0
|23.45
|0.0
|21.00
|0.0
|10.52
|3.5
|SHELL
|24.96
|0.0
|26.01
|0.0
|22.98
|0.0
|10.88
|2.8
|WOG
|25.49
|0.0
|26.49
|0.0
|23.49
|0.0
|Авиас Плюс
|23.00
|0.0
|23.50
|0.0
|21.00
|0.0
|10.61
|5.9
|Кло
|23.79
|0.0
|24.49
|0.0
|22.19
|0.0
|11.49
|0.0
|ОККО
|25.43
|0.0
|26.42
|0.0
|23.44
|0.0
|11.24
|6.7
|ТНК
|24.09
|0.0
|24.69
|0.0
|22.27
|0.0
|11.47
|5.7
|Укрнафта
|23.00
|0.0
|23.50
|0.0
|21.00
|0.0
|10.44
|2.7
02 августа 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.1% (2 коп/л) до 20.86 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.1% (2 коп/л) до 21.73 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.20% (4 коп/л) до 19.04 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 26 июля по 02 августа 2017 г. увеличилась на 1.4%, или 273.0 грн/т, и находится на уровне 19443.85 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 28.7%, или 4333.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.86
|0.07
|1.93
|2.11
|Бензин А-95 евро
|21.73
|0.08
|1.53
|1.80
|Дизельное топливо евро
|19.04
|0.20
|5.44
|8.53
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро
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