Мейджоры и «Приват» 2 августа подняли цену автогаза

В период с 1 по 2 августа стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Газ подорожал в сетях мейджоров - WOG, SOCAR и OKKO -на 10-20 коп./л в большинстве регионов.

Крупнейшая сеть группы «Приват» повысила стоимость газа в ряде областей на 5-55 коп./л. Также газ подорожал у SUN OIL, «БРСМ-Нафты», Shell, Mango и др.

Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т. в начале прошлой недели. Накануне СУГ прибавил еще 130 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 2/1 августа 2017 г., грн/л: