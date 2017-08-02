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Мейджоры и «Приват» 2 августа подняли цену автогаза
14:02 02.08.2017 |
В период с 1 по 2 августа стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Газ подорожал в сетях мейджоров - WOG, SOCAR и OKKO -на 10-20 коп./л в большинстве регионов.
Крупнейшая сеть группы «Приват» повысила стоимость газа в ряде областей на 5-55 коп./л. Также газ подорожал у SUN OIL, «БРСМ-Нафты», Shell, Mango и др.
Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т. в начале прошлой недели. Накануне СУГ прибавил еще 130 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 2/1 августа 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,72
|
0,00
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,40
|
+0,02
|
Marshal
|
11,13
|
0,00
|
Shell
|
10,88
|
+0,07
|
SOCAR
|
11,31
|
+0,06
|
SUN OIL
|
11,00
|
+0,12
|
UPG
|
10,62
|
0,00
|
WOG
|
11,20
|
+0,09
|
ZOG
|
10,39
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,35
|
+0,10
|
Авиас
|
10,71
|
+0,02
|
Автотранс
|
11,13
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,80
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,05
|
+0,04
|
Восток
|
10,49
|
0,00
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Надежда
|
11,34
|
0,00
|
Народна
|
10,99
|
0,00
|
ОККО
|
11,24
|
+0,12
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,60
|
0,00
|
Татнефть
|
10,92
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,83
|
+0,03
|
Средняя
|
10,97
|
+0,05
|
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