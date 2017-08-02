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Газ подорожал в рознице, дизель - в мелком опте
20:28 01.08.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 августа 2017 г. подорожал сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива. Как сообщает Терминал, увеличение цены составило 0.26% (3 коп/л) до 10.91 грн/л. Стоимость светых нефтепродуктов не поменялась.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л, бензина А-95 евро - 24.83 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене, которая ссегодня оставляет 22.07 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.9%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.00
|0.00
|Бензин А-95 евро
|24.83
|21.50
|0.01
|0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.07
|19.05
|0.01
|-0.01
|Сжиженный газ
|10.91
|9.15
|0.26
|1.34
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 01.08.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,38
|0,0
|25,36
|0,0
|22,32
|0,0
|10,79
|3,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,00
|0,0
|10,49
|0,0
|SHELL
|24,96
|0,0
|26,01
|0,2
|22,98
|0,2
|10,85
|6,3
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|3,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,55
|1,1
|Кло
|23,79
|0,0
|24,49
|0,0
|22,19
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,44
|0,0
|11,17
|6,1
|ТНК
|24,09
|0,0
|24,69
|0,0
|22,27
|0,0
|11,41
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,41
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
01 августа 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.16% (3 коп/л) до 20.84 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.1% (-2 коп/л) до 21.72 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 1.58% (29 коп/л) до 19.01 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 25 июля по 01 августа 2017 г. увеличилась на 1.1%, или 218.1 грн/т, и находится на уровне 19226.52 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 28.2%, или 4230.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.84
|0.16
|2.14
|2.16
|Бензин А-95 евро
|21.72
|-0.07
|1.64
|1.91
|Дизельное топливо евро
|19.01
|1.58
|5.67
|8.94
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива Евро:
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