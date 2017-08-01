Оптовые цены на нефтепродукты ускорили рост 2 августа

Во вторник, 1 августа, железнодорожные партии нефтепродуктов совершили второй скачок за два дня. В крупном опте ДТ прибавило еще 300 грн/т Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средняя стоимость ДТ в крупном опте составила 22 450 грн/т. Трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский сегодня выровнялся в диапазоне 22 300-22 600 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», ОККО, «Белойл Систем».

ЗНГК, «Кворум-Нафта» и ОККО торгуют белорусским продуктом по 22 400-22 700 грн/т в Житомирской и Киевской областях. С литовским ресурсом на Коростене выходит «Параллель» по 22 800 грн/т. В Киеве «Гранд Петрол» - по 22 800 грн/т.

Кременчугский ресурс - 22 350 грн/т.

Предложение бензинов расширилось. Их стоимость с начала недели выросла на 350-400 грн/т.

С белорусским А-92 по 27 400-28 000 выходят SUN OIL, ОККО и ЗНГК. Шебелинским ресурсом по Харькову и области торгуют GT и SUN OIL. Цена украинского топлива минимально ниже - 26 700 грн/т (без налива) и 27 500 грн/т (в Харькове). Бензины «Укртатнафты» в рынке - 27 300 грн/т.

Мозырская «пятерка» у ЗНГК и ОККО - 28 800-28 900 грн/т. «Гранд Петрол» выставляет традиционно высокое предложение литовского бензина на ст. Киев-Петровка по 29 500 грн/т. Кременчугский ресурс держится у 28 300 грн/т.

Рост цен обусловлен стремительным подорожанием нефтепродуктов в европейских портах. Накануне котировки ДТ переступили через отметку в $490/т. Кроме того операторы проводят пересчет цен на август с учетом средних котировок последних двух недель июля, когда произошел основной скачок - порядка $40-45/т.