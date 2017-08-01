Стоимость автогаза 1 августа выросла в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Газ подорожал в сетях мейджоров - WOG и OKKO - в столичном регионе на 20 коп./л до 11,49 грн/л. Также в Киеве газ подорожал на 10 коп./л у «Авантаж 7» до 10,25 грн/л, что остается минимальной ценой в регионе. В Киеве и других регионах автогаз вырос у Shell, AMIC, Mango, Marshal и др.

Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т. в начале прошлой недели. На этом уровне она продержалась до сегодняшнего дня.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 1 августа/31 июля 2017 г., грн/л: