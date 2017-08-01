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Оптовые цены ДТ взлетели в последний день месяца
17:28 31.07.2017 |
Средняя стоимость ДТ по итогу работы рынка в понедельник составила 22 160 грн/т. При этом, по наблюдениям аналитиков «А-95» рост цен произошел не с самого утра. В начале дня большинство операторов выставляло цены соотносимыми с пятничными. Однако к 12 часам ряд операторов поставок трубопроводного ДТ поднял цену до 22 600-22 700 грн/т (с 21 300 грн/т в пятницу 28 июля). Свое решение эти операторы объясняют пересчетом котировок по итогам месяца. «Мы получили рост котировок на $40/т за две недели. Сегодня провели пересчет и установили более актуальные цены, с которыми начнем новый месяц», - рассказал один из трейдеров новоградским ДТ.
В итоге трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский сегодня торговался в широком диапазоне 22 000-22 700 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Белойл Систем». Также трубопроводный ресурс в Чернигове реализует «Альянс Энерго Трейд» по 22 200 грн/т.
ЗНГК, «Кворум-Нафта» и WOG торгуют белорусским продуктом по 22 100-22 250 грн/т в Житомирской и Киевской областях. С литовским ресурсом в Киеве по 22 600 грн/т выходит «Гранд Петрол».
Автомобильные партии ДТ подорожали на 35 коп./л с пятницы до 18,63 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 18,65-18,85 грн/л (+1 грн/л). Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - держат цены ниже - 18,30-18,50 грн/л. «Оранж Ойл» поднял цены в южных портах на 30 коп./л до 18,80 грн/л.
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