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Стоимость автогаза 31 июля выросла в ряде крупных сетей
12:32 31.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Газ подорожал в сетях мейджоров: WOG, OKKO, SOCAR на 10-30 коп./л в большинстве регионов. Также газ подорожал в сети KLO, Mango, Marshal, ZOG, «Надежда».
В столице газ подорожал у SOCAR и KLO на 30 коп./л до 11,29 грн/л и 11,49 грн/л. На работающих АГЗП «Барс 2000» цены выросли на 20 коп./л до 10,80 грн/л. «БРСМ-Нафта» подняла стоимость к 11,09 грн/л.
Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т. в начале прошлой недели. На этом уровне она продержалась до ее конца.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 31/28 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,72
|
0,00
|
KLO
|
11,49
|
+0,30
|
Mango
|
10,36
|
+0,01
|
Marshal
|
11,13
|
+0,14
|
Shell
|
10,79
|
0,00
|
SOCAR
|
11,25
|
+0,06
|
SUN OIL
|
10,88
|
0,00
|
UPG
|
10,50
|
0,00
|
WOG
|
11,11
|
+0,12
|
ZOG
|
10,39
|
+0,39
|
Авантаж 7
|
10,15
|
0,00
|
Авиас
|
10,69
|
0,00
|
Автотранс
|
11,13
|
+0,10
|
Барс 2000
|
10,80
|
+0,20
|
БРСМ-Нафта
|
10,99
|
+0,11
|
Восток
|
10,49
|
0,00
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Надежда
|
11,34
|
+0,10
|
Народна
|
10,60
|
0,00
|
ОККО
|
11,11
|
+0,14
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,60
|
0,00
|
Татнефть
|
10,92
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,80
|
0,00
|
Средняя
|
10,91
|
+0,05
|
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