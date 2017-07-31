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Цена на нефть марки WTI 31 июля превысила отметку в $50
08:06 31.07.2017 |
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром; нефть марки WTI впервые с 30 мая поднялась выше психологической отметки в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.06 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36% - до 52,41 доллара за баррель, в пятницу она впервые с 30 мая поднялась выше отметки в 52 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,34% - до 49,88 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она достигала отметки 50,02 доллара.
Ранее стало известно, что технический комитет экспертов стран ОПЕК+ 7-8 августа проведет в Абу-Даби встречи с некоторыми участниками соглашения о сокращении добычи нефти с целью обсудить выполнение ими своих обязательств по сделке.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Министерский мониторинговый комитет и технический комитет экспертов ОПЕК+ были созданы для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий. В них входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и РФ.
Трейдеры также продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых в США (по итогам завершившейся 28 июля рабочей недели) на 8 штук, или на 0,8%, до 958 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 495 штук, или в 2,1 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на 2 штуки, или на 0,3%, до 766 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на 6 штук, или на 3,2%, до 192.
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