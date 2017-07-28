В Украине с 21 июля по 28 июля росли в цене мелкооптовые партии топлива, а в рознице подорожал СУГ

В Украине с 21 июля по 28 июля 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро в цене не изменился, цена составляет 23.61 грн/л.



Цена на бензин А-95 евро также осталась прежней, которая составляет 24.83 грн/л.

Дизельное топливо евро, немного подешевело на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.06 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.56% (6.0 коп/л) до 10.83 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.61 20.00 -0.00 0.01 Бензин А-95 евро 24.83 21.50 -0.00 -0.01 Дизельное топливо Евро 22.06 18.99 -0.01 -0.07 Сжиженный газ 10.83 9.15 0.25 0.56

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 28.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24.42 0.0 25.42 0.0 22.39 0.0 10.81 18.0 ANP 22.95 0.0 23.45 0.0 21.00 0.0 10.49 2.2 SHELL 24.96 -0.5 26.01 -0.4 22.98 0.0 10.75 -1.6 WOG 25.49 0.0 26.49 0.0 23.49 0.0 0.00 0.0 Авиас Плюс 23.00 0.0 23.50 0.0 21.00 10.0 10.54 2.5 Кло 23.59 10.0 24.29 10.0 21.79 0.0 11.19 20.0 ОККО 25.43 0.0 26.42 0.0 23.44 0.0 11.02 6.5 ТНК 24.09 6.0 24.69 0.0 22.27 0.0 11.28 0.0 Укрнафта 23.00 0.0 23.50 0.0 21.00 0.0 10.41 2.6

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 21 июля по 28 июля 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.29% (26.0 коп/л) до 20.66 грн/л.

Бензин А-95 подорожал на 1.33% (28.0 коп/л) до 21.61 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подорожали на 1.8% (32.0 коп/л) до 18.25 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 июля по 28 июля 2017 г. увеличилась на 6.9%, или 1230.4 грн/т, и находится на уровне 19140.42 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 27.3%, или 4107.3 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 20.66 19.80 0.39 1.29 Бензин А-95 евро, грн/л 21.61 20.20 0.40 1.33 Дизельное топливо Евро, грн/л 18.25 17.65 0.44 1.79 Сжиженный газ, грн/т 19140.42 17069.00 6.87 6.87

Средняя мелкооптовая цена на СУГ:



