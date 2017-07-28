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В Украине с 21 июля по 28 июля росли в цене мелкооптовые партии топлива, а в рознице подорожал СУГ
21:34 28.07.2017 |
В Украине с 21 июля по 28 июля 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро в цене не изменился, цена составляет 23.61 грн/л.
Цена на бензин А-95 евро также осталась прежней, которая составляет 24.83 грн/л.
Дизельное топливо евро, немного подешевело на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.06 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.56% (6.0 коп/л) до 10.83 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.00
|0.01
|Бензин А-95 евро
|24.83
|21.50
|-0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.06
|18.99
|-0.01
|-0.07
|Сжиженный газ
|10.83
|9.15
|0.25
|0.56
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 28.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24.42
|0.0
|25.42
|0.0
|22.39
|0.0
|10.81
|18.0
|ANP
|22.95
|0.0
|23.45
|0.0
|21.00
|0.0
|10.49
|2.2
|SHELL
|24.96
|-0.5
|26.01
|-0.4
|22.98
|0.0
|10.75
|-1.6
|WOG
|25.49
|0.0
|26.49
|0.0
|23.49
|0.0
|0.00
|0.0
|Авиас Плюс
|23.00
|0.0
|23.50
|0.0
|21.00
|10.0
|10.54
|2.5
|Кло
|23.59
|10.0
|24.29
|10.0
|21.79
|0.0
|11.19
|20.0
|ОККО
|25.43
|0.0
|26.42
|0.0
|23.44
|0.0
|11.02
|6.5
|ТНК
|24.09
|6.0
|24.69
|0.0
|22.27
|0.0
|11.28
|0.0
|Укрнафта
|23.00
|0.0
|23.50
|0.0
|21.00
|0.0
|10.41
|2.6
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 21 июля по 28 июля 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.29% (26.0 коп/л) до 20.66 грн/л.
Бензин А-95 подорожал на 1.33% (28.0 коп/л) до 21.61 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подорожали на 1.8% (32.0 коп/л) до 18.25 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 21 июля по 28 июля 2017 г. увеличилась на 6.9%, или 1230.4 грн/т, и находится на уровне 19140.42 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 27.3%, или 4107.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.66
|19.80
|0.39
|1.29
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.61
|20.20
|0.40
|1.33
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|18.25
|17.65
|0.44
|1.79
|Сжиженный газ, грн/т
|19140.42
|17069.00
|6.87
|6.87
Средняя мелкооптовая цена на СУГ:
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