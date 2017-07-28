За неделю оптовые цены ДТ добавили 500 грн/т

В пятницу, 28 июля, железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива подорожали. За неделю крупнооптовые партии выросли уже на 500 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Драйвером роста остаются стабильно растущие котировки. К пятнице они достигли уровня в $458-482/т, что является максимальным уровнем с третей декады мая. На двухлетнем пике находится курс евро, по которому уплачиваются акцизы, 30,28 грн/€1.

Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте сегодня составила 21 600 грн/т. Трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский торговался по 21 300-21 450 грн/т (+100-200 грн/т с четверга). Всего с российским ДТ на рынок вышли семь компаний: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Белойл Систем» и ОККО. Также трубопроводный ресурс в Чернигове реализует ОККО и «Е.Коннект» по 21 300-21 700 грн/т.

ЗНГК, «Альянс Энерго Трейд», НК «Вест Ойл» торгуют белорусским продуктом по 21 600-21 800-21 950 грн/т в Житомирской и Киевской областях. «Бизнес Солюшнс» вернул на рынок белорусское ТДЭ (топливо дизельное экспортное), реализуя его на станции Фастов в Киевской области по 21 700 грн/т.

С литовским ресурсом в Киеве по 22 300 грн/т (+400 грн/т) выходит «Гранд Петрол».

Автомобильные партии ДТ подорожали уже на 27 коп./л с понедельника, до 18,26 грн/л. «Анвитрейд», ОККО и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,65-17,85 грн/л (+5 коп./л). Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - держат цены выше - 17,90-18,05 грн/л (+5-20 коп./л). «Оранж Ойл» поднял цены в южных портах на 20 коп./л до 18,50 грн/л.

По словам операторов крупного и мелкого сегментов рынка, с новой недели рост цен продолжится из-за сохранения динамики роста котировок и снижения официального курса гривны. «Ожидаем рост в понедельник на 200-350 грн/т», - рассказал один из трейдеров трубопроводного ДТ.