Стоимость автогаза 28 июля выросла в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Автогаз подорожал в Винницкой области на станциях WOG и ОККО на 10 коп./л до 10,59 грн/л. В Одесской области цены подняли AMIC, «Катрал» и «БРСМ-Нафта»

В Харькове на 10 коп./л до 10,60 грн/л газ подорожал у сети «Род-Ник».

Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т.

При этом с пятницы рост составил уже 1 300 грн/т. Рост цен определяет сохраняющийся дефицит ресурса на рыке, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и РФ, отсутствием аукциона «Укрнафты» и неготовность трейдеров закупать газ с нетрадиционных направлений.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 28/27 июля 2017 г., грн/л: