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Информация об агентстве
Стоимость автогаза 28 июля выросла в ряде крупных сетей
12:51 28.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Автогаз подорожал в Винницкой области на станциях WOG и ОККО на 10 коп./л до 10,59 грн/л. В Одесской области цены подняли AMIC, «Катрал» и «БРСМ-Нафта»
В Харькове на 10 коп./л до 10,60 грн/л газ подорожал у сети «Род-Ник».
Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т.
При этом с пятницы рост составил уже 1 300 грн/т. Рост цен определяет сохраняющийся дефицит ресурса на рыке, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и РФ, отсутствием аукциона «Укрнафты» и неготовность трейдеров закупать газ с нетрадиционных направлений.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 28/27 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,72
|
-0,01
|
KLO
|
11,19
|
0,00
|
Mango
|
10,35
|
0,00
|
Shell
|
10,79
|
0,00
|
SOCAR
|
11,19
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,88
|
0,00
|
UPG
|
10,50
|
0,00
|
WOG
|
10,99
|
+0,01
|
ZOG
|
10,00
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,15
|
0,00
|
Авиас
|
10,69
|
0,00
|
Автотранс
|
11,03
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,60
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,88
|
+0,03
|
Восток
|
10,49
|
0,00
|
Катрал
|
11,47
|
+0,10
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Надежда
|
11,24
|
0,00
|
Народна
|
10,60
|
0,00
|
ОККО
|
10,97
|
+0,01
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,60
|
+0,10
|
Татнефть
|
10,92
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,80
|
0,00
|
Средняя
|
10,86
|
0,00
|
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