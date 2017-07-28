Нефть продолжает слабо дешеветь 28 июля на ожиданиях статистики по числу буровых установок

Мировые цены на нефть продолжают слабое снижение в пятницу утром, при этом оставаясь на самых высоких значениях за последние два месяца, инвесторы продолжают отыгрывать статистику по запасам в США за неделю, также ожидая выхода данных по числу буровых установок в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.59 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19% - до 51,39 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,27%, до 48,91 доллара за баррель.

"... Внимание (инвесторов - ред.) по-прежнему сосредоточено на основных факторах. Более сильное по сравнению с прогнозом снижение запасов в США за неделю продолжает поддерживать цены", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 483,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились всего на 0,61%, или на 2,98 миллиона баррелей, до 487,62 миллиона баррелей.

Также по данным ведомства, добыча нефти в США за неделю снизилась на 0,2%, или на 19 тысяч баррелей в сутки, до 9,41 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,7 миллиона баррелей, составив 55,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 1,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 149,6 миллиона баррелей.

Трейдеры продолжают ожидать выхода статистики о числе нефтяных и газовых буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) позднее в пятницу. По итогам предыдущей рабочей недели, завершившейся 21 июля, число буровых установок в США снизилось на две штуки, или на 0,21%, до 950 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 488 штук, или в 2,06 раза.