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СУГ незначительно дорожал в мелком опте и рознице 27 июля, светлые нефтепродукты только в мелком опте
19:19 27.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 июля 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС осталась прежней и составляет 23.61 грн/л, Бензин А-95 евро в цене не изменился и составляет 24.83 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.07 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 27 июля 2017 г. подорожал на 0.29% (3.0 коп/л) до 10.80 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.5%.
Средняя розничная цена ДТ Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|0.01
|0.02
|Бензин А-95 евро
|24.83
|21.50
|0.00
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|22.07
|19.00
|0.00
|-0.15
|Сжиженный газ
|10.80
|9.15
|0.29
|0.42
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 27.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,42
|0,0
|25,42
|0,0
|22,39
|0,0
|10,81
|20,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,00
|0,0
|10,49
|2,2
|SHELL
|24,96
|0,0
|26,01
|0,0
|22,98
|0,0
|10,75
|0,0
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,54
|0,4
|Кло
|23,59
|10,0
|24,29
|10,0
|21,79
|0,0
|11,19
|20,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,44
|0,0
|10,98
|3,0
|ТНК
|24,09
|0,0
|24,69
|0,0
|22,27
|0,0
|11,28
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,41
|2,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
27 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.57% (12 коп/л) до 20.58 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.53% (11 коп/л) до 21.52 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.62% (11 коп/л) до 18.17 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 июля по 27 июля 2017 г. увеличилась на 6.6%, или 1178.7 грн/т, и находится на уровне 19138.64 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 27.3%, или 4105.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.58
|0.57
|1.07
|1.32
|Бензин А-95 евро
|21.52
|0.53
|1.21
|1.33
|Дизельное топливо евро
|18.17
|0.62
|1.97
|5.30
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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