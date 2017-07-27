Рост цен на нефть в Европе приостановился, для дальнейшего роста нужен стимул

В ходе европейской сессии четверга нефтяные цены немного снижались. Тем не менее они сохранили большую часть завоеванных позиций на фоне сохраняющихся признаков снижения запасов, сообщает Dow Jones.

Фьючерсы на нефть Brent недавно на ICE снизились на 0,25%, до 50,97 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI недавно на NYMEX потеряли в цене 0,18%, до 48,66 доллара за баррель.

В Управлении энергетической информации (EIA) сообщили, что запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе снизились больше, чем ожидалось, на 7,2 млн баррелей. Запасы нефти снизились 4-ю неделю подряд. Запасы бензина и дистиллятов также сократились, добыча снизилась незначительно.

"Сокращение избытка идет полным ходом", - сказали в Commerzbank. Снижение запасов указывает на активный рост спроса, поскольку НПЗ стремятся воспользоваться крупной маржой, отметили аналитики банка.

"Неужели рост добычи нефти достиг своего пика? Вполне возможно", - отметил Боб Йогер, директор подразделения в Mizuho Securities USA. Он согласен с аналитиками, считающими, что в ближайшее время масштабный рост добычи в США маловероятен, учитывая сокращение капитальных расходов в нефтяном секторе в 2015-2016 годах из-за падения цен.

Такие настроения обусловили недавнюю позитивную динамику нефти, однако сейчас рынок ищет новые причины для роста цен.

Фьючерсы на бензин между тем снизились на 0,26%, до 1,59 доллара за галлон.

"На рынке не хватает новых оптимистичных новостей. Для того, чтобы подняться выше, потребуется дополнительный стимул", - считает стратег-аналитик по сырьевому рынку ING Bank Уоррен Паттерсон.

Позитивные новости могут поступить в пятницу от Baker Hughes, которая публикует еженедельные данные о числе нефтяных буровых установок. За неделю с завершением 21 июля число буровых установок упало на одну единицу, до 764.

С начала этой недели цены на нефть прибавили более 6%, так как инвесторы стали приходить к идее о том, что усилия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, возможно, начинают давать свои плоды.

В последние годы сланцевый сектор США нарастил добычу, что привело к резкому увеличению общего производства нефти в этой стране. В ответ на это Ближний Восток и Россия также нарастили добычу, чтобы защитить свою долю рынка. В конечном счете, все это спровоцировало падение цен на нефть в начале 2016 года до минимумов середины 2000-х годов.

Между тем мировой спрос на нефть демонстрирует устойчивый рост, в основном за счет Китая, Индии и других развивающихся стран Азии.

Тем не менее трейдеры по-прежнему сдерживают торговую активность, помня о том, что в дальнейшем сокращение запасов нефти в США, возможно, не будет таким крупным, подобно наблюдавшемуся на прошлой неделе.

Спрос на нефть со стороны американских НПЗ может снизиться в сентябре-октябре, когда начнется сезон профилактических работ, отметили в Societe Generale. При этом долгосрочной рост спроса на нефть в Китае, вероятно, замедлится, поскольку страна увеличивает использование энергии из возобновляемых источников, а также применение природного газа для выработки электроэнергии, сообщили в BMI Research.