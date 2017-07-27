Цены на АЗС 26 июля в мелком опте росли, розница без изменений

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 июля 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л, цена бензина А-95 евро так же не изменилась и составляет 24.83 грн/л.

Дизельное топливо евро в цене осталось прежним, которая составляет 22.07 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 июля 2017 г. немного подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 10.77 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.4%.

Средняя розничная цена на ДТ Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.61 20.00 -0.00 0.02 Бензин А-95 евро 24.83 21.50 0.00 0.01 Дизельное топливо Евро 22.07 19.00 -0.00 -0.85 Сжиженный газ 10.77 9.15 0.07 0.08

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 26.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,42 0,0 25,42 0,0 22,39 0,0 10,61 0,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,00 0,0 10,47 0,0 SHELL 24,96 0,0 26,01 0,4 22,98 0,0 10,75 -0,5 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,00 0,0 10,54 0,0 Кло 23,49 0,0 24,19 0,0 21,79 0,0 10,99 0,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,44 0,0 10,95 -0,2 ТНК 24,09 0,0 24,69 0,0 22,27 0,0 11,28 0,0 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,00 0,0 10,39 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

26 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.26% (5 коп/л) до 20.46 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.18% (4 коп/л) до 21.41 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро подорожало на 0.45% (8 коп/л) до 18.07 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 июля по 26 июля 2017 г. увеличилась на 6.5%, или 1159.3 грн/т, и находится на уровне 19119.23 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 27.2%, или 4084.9 грн/т.

26 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.26% (5 коп/л) до 20.46 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.18% (4 коп/л) до 21.41 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро подорожало на 0.45% (8 коп/л) до 18.07 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 июля по 26 июля 2017 г. увеличилась на 6.5%, или 1159.3 грн/т, и находится на уровне 19119.23 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 27.2%, или 4084.9 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.46 0.26 0.54 0.28 Бензин А-95 евро 21.41 0.18 0.72 0.57 Дизельное топливо евро 18.07 0.45 1.62 4.17

Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро: