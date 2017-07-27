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Цены на АЗС 26 июля в мелком опте росли, розница без изменений
20:13 26.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 июля 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л, цена бензина А-95 евро так же не изменилась и составляет 24.83 грн/л.
Дизельное топливо евро в цене осталось прежним, которая составляет 22.07 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 июля 2017 г. немного подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 10.77 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.4%.
Средняя розничная цена на ДТ Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.00
|0.02
|Бензин А-95 евро
|24.83
|21.50
|0.00
|0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.07
|19.00
|-0.00
|-0.85
|Сжиженный газ
|10.77
|9.15
|0.07
|0.08
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 26.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,42
|0,0
|25,42
|0,0
|22,39
|0,0
|10,61
|0,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,00
|0,0
|10,47
|0,0
|SHELL
|24,96
|0,0
|26,01
|0,4
|22,98
|0,0
|10,75
|-0,5
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,54
|0,0
|Кло
|23,49
|0,0
|24,19
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,44
|0,0
|10,95
|-0,2
|ТНК
|24,09
|0,0
|24,69
|0,0
|22,27
|0,0
|11,28
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,39
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
26 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.26% (5 коп/л) до 20.46 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.18% (4 коп/л) до 21.41 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро подорожало на 0.45% (8 коп/л) до 18.07 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 июля по 26 июля 2017 г. увеличилась на 6.5%, или 1159.3 грн/т, и находится на уровне 19119.23 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 27.2%, или 4084.9 грн/т.
26 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.26% (5 коп/л) до 20.46 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.18% (4 коп/л) до 21.41 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро подорожало на 0.45% (8 коп/л) до 18.07 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 июля по 26 июля 2017 г. увеличилась на 6.5%, или 1159.3 грн/т, и находится на уровне 19119.23 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 27.2%, или 4084.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.46
|0.26
|0.54
|0.28
|Бензин А-95 евро
|21.41
|0.18
|0.72
|0.57
|Дизельное топливо евро
|18.07
|0.45
|1.62
|4.17
Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро:
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