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Информация об агентстве
Стоимость автогаза 26 июля менялась разнонаправленно
12:40 26.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 30-50 коп./л, стоимость автогаза выросла в сети SUN OIL. Николаевская «Кворум-Нафта» также повысила стоимость топлива на 19 коп./л.
В свою очередь Shell и Amic опустили стоимость газа на 10-50 коп./л в ряде регионов.
Как сообщал OilNews накануне оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 100 грн/т.
При этом с пятницы рост составил уже 1 100 грн/т. Рост цен определяет сохраняющийся дефицит ресурса на рыке, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и РФ, отсутствием аукциона «Укрнафты» и неготовность трейдеров закупать газ с нетрадиционных направлений.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 26/25 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,57
|
-0,01
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,28
|
0,00
|
Marshal
|
10,99
|
0,00
|
Shell
|
10,79
|
-0,06
|
SOCAR
|
11,19
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,88
|
0,30
|
UPG
|
10,30
|
0,00
|
WOG
|
10,97
|
0,00
|
ZOG
|
10,00
|
0,00
|
Авантаж 7
|
9,95
|
0,00
|
Авиас
|
10,69
|
0,00
|
Автотранс
|
11,03
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,60
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,83
|
0,00
|
Кворум
|
11,09
|
0,19
|
Надежда
|
11,24
|
0,00
|
Народна
|
10,60
|
0,00
|
ОККО
|
10,96
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,50
|
0,00
|
Татнефть
|
10,92
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,80
|
0,00
|
Средняя
|
10,83
|
0,01
|
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