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Нефть ускорила рост 26 июля на данных о падении запасов в США, Brent превышала $51 за баррель
17:56 26.07.2017 |
Цены на нефть перешли к активному росту в среду на данных о падении запасов и добычи этого топлива в США, при этом цена марки Brent в ходе сессии превышала отметку в $51 за баррель впервые с 1 июня.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 EET поднялась на $0,64 - до 50,84 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,76 - до $48,65 за баррель.
Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей.
Товарные запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,7 млн баррелей.
Запасы дистиллятов в Штатах снизились на 1,85 млн баррелей, бензина - на 1,02 млн баррелей.
Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки, до 9,41 млн б/с, и повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.
Спрос на бензин в США на прошлой неделе вырос на 0,7%, загруженность НПЗ - на 0,3 процентного пункта.
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