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Дизтопливо в мелком опте незначительно дорожает 25 июля, в рознице без перемен
18:52 25.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 июля 2017 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л,
Бензин А-95 евро в цене не изменился и составляет 24.83 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подешевело в цене осталось прежним 22.07 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 июля 2017 г. не изменился в цене, которая составляет 10.76 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.
Средняя розничная цена на ДТ Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.00
|0.02
|Бензин А-95 евро
|24.83
|21.50
|-0.01
|0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.07
|19.00
|-0.02
|-0.84
|Сжиженный газ
|10.76
|9.15
|0.01
|-0.05
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 25.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,42
|0,0
|25,42
|0,0
|22,39
|0,0
|10,61
|0,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,00
|0,0
|10,47
|0,0
|SHELL
|24,96
|-0,5
|26,00
|-0,8
|22,98
|0,0
|10,75
|-1,4
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,54
|0,0
|Кло
|23,49
|0,0
|24,19
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,44
|0,0
|10,95
|0,0
|ТНК
|24,09
|0,0
|24,69
|0,0
|22,27
|0,0
|11,28
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,39
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
25 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (1 коп/л) до 20.40 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась - на 0.1% (2 коп/л) до 21.36 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного выросли в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 17.99 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 18 июля по 25 июля 2017 г. увеличилась на 3.5%, или 638.5 грн/т, и находится на уровне 19008.45 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 26.5%, или 3980.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.40
|-0.06
|0.27
|-0.45
|Бензин А-95 евро
|21.36
|-0.09
|0.55
|0.20
|Дизельное топливо евро
|17.99
|0.10
|1.26
|3.46
Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро:
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