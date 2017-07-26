Оптовые цены на СУГ 25 июля вернулись к трехмесячному максимуму

Автомобильные партии сжиженного газа во вторник подорожали на 400 грн/т, до 19 100 грн/т. При этом с пятницы рост составил уже 1 100 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

25 июля средние оптовые цены на СПБТ на условиях самовывоза подскочили до 19 150 грн/т. При этом отгрузки по FCA тестируют уровень цен в районе 19 200 грн/т. Это максимальные цены с 10 мая 2017 г. Предыдущий пик был зафиксирован в средине апреля - 20 100 грн/т.

Минимальные цены на уровне 18 200-18 300 грн/т предложили «Автотранс» и «Надежда» в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Максимальные цены, выше 20 000 грн/т, зафиксированы в южном регионе у «Надежды» и GT Group.

Реальные сделки с ГНС Киевской и Житомирской области во вторник проходили по 18 700-18 800 грн/т.

Динамику роста подтвердил аукцион «Укргаздобычи» накануне. На нем газ был раскуплен по 17 000-17 500 грн/т (без учета налива). Также цена выросла на аукционе Geo Alliance - до 17 400 грн/т.

Рост цен определяет сохраняющийся дефицит ресурса на рыке, что подтверждает большинство операторов. «Импорт 20 дней - около 65 тыс. т. При отсутствии аукциона «Укрнафты» (порядка 10-12 тыс. т в месяц - ON) балансу не откуда наполняться. Поэтому котировка уже по $435/т», - рассказал один из поставщиков белорусского СУГ.

По словам главы департамента закупок «УПК Коммерц» Татьяны Гончаренко, поставки из Беларуси сокращаются. «Сегодня «Витьба» (ГНС «ТрансЭкспедиция» -

ON) уже по $450/т на границе. Речица сократила опционы на 20%. Мозырь также торговался очень дорого», - рассказала она.

Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожали с начала июля. За две недели они выросли в цене на 4 000 грн/т. Причиной роста стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России. С прошлой недели цены неожиданно пошли вниз на неоправдавшихся ожиданиях восстановления баланса.