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Cтоимость автогаза снизилась 25 июля в ряде крупных сетей
13:08 25.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, ОККО снизила цены на СУГ в Харьковской и Хмельницкой областях на 20 коп./л, до 10,79 грн/л. На 10-30 коп./л в этих регионах снизилась цена сжиженного газа на станциях Shell и «БРСМ-Нафта».
Газ также подешевел у AMIC на 20 коп./л, до 11,19 грн/л в Сумской области.
Как сообщал OilNews, 24 июля ПАО «Укргаздобыча» на дополнительном аукционе, который проходил на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ), реализовало 4 680 т СУГ. При этом цена ресурса осталась на уровне выше 17 000 грн/т.
Высокие цены на аукционах операторы объясняют сохранением дефицитного баланса. «Поставки в первые 20 дней составили порядка 65 тыс. т, что с учетом отсутствия ресурса «Укрнафты» не компенсирует недостачи на рынке», - отметил один из покупателей СУГ.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 25/24 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,58
|
-0,02
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,16
|
0,00
|
Shell
|
10,85
|
-0,09
|
SOCAR
|
11,19
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,58
|
0,00
|
Marshal
|
10,96
|
0,00
|
UPG
|
10,30
|
0,00
|
WOG
|
10,97
|
0,00
|
ZOG
|
10,00
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,60
|
0,00
|
Восток
|
10,49
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,50
|
0,00
|
Авиас
|
10,69
|
0,00
|
Автотранс
|
11,03
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,83
|
-0,04
|
Надежда
|
11,24
|
0,00
|
Народна
|
10,60
|
0,00
|
Фактор
|
9,90
|
0,00
|
ОККО
|
10,96
|
-0,02
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,80
|
0,00
|
Татнефть
|
10,92
|
0,00
|
Авантаж
|
9,95
|
0,00
|
Средняя
|
10,83
|
-0,01
|
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