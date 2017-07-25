Cтоимость автогаза снизилась 25 июля в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, ОККО снизила цены на СУГ в Харьковской и Хмельницкой областях на 20 коп./л, до 10,79 грн/л. На 10-30 коп./л в этих регионах снизилась цена сжиженного газа на станциях Shell и «БРСМ-Нафта».

Газ также подешевел у AMIC на 20 коп./л, до 11,19 грн/л в Сумской области.

Как сообщал OilNews, 24 июля ПАО «Укргаздобыча» на дополнительном аукционе, который проходил на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ), реализовало 4 680 т СУГ. При этом цена ресурса осталась на уровне выше 17 000 грн/т.

Высокие цены на аукционах операторы объясняют сохранением дефицитного баланса. «Поставки в первые 20 дней составили порядка 65 тыс. т, что с учетом отсутствия ресурса «Укрнафты» не компенсирует недостачи на рынке», - отметил один из покупателей СУГ.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 25/24 июля 2017 г., грн/л: