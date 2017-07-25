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Нефть продолжает дорожать 25 июля на данных об ограничении экспорта Саудовской Аравией
09:02 25.07.2017 |
Мировые цены на нефть продолжают увеличиваться во вторник утром, инвесторы отыгрывают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха об ограничении страной экспорта сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.46 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56% - до 48,87 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,6%, до 46,62 доллара за баррель.
Саудовская Аравия ограничит экспорт своей нефти уровнем в 6,6 миллиона баррелей в день в августе, заявил аль-Фалих на пресс-конференции после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По его словам, это будет обусловлено повышением спроса на нефть внутри страны, а также углублением сокращения нефтедобычи. Он добавил, что участники соглашения о сокращении добычи нефти в случае необходимости могут продлить его действие.
В то же время, трейдеры отыгрывают данные министерского комитета ОПЕК+ по мониторингу за первое полугодие 2017 года. Комитет оценил уровень выполнения соглашения по добыче в 98%. Кроме того, комитет рекомендовал продлить сделку после первого квартала 2018 года, если потребуются дальнейшие меры для стабилизации рынка. Так, Саудовская Аравия поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти, минимальный срок - на второй квартал 2018 года, сообщил аль-Фалих.
Добавляют позитивных настроений на рынок и слова министра нефти и газа Омана Мухаммеда Хамада аль-Румхи, которые передает агентство Блумберг. Министр сообщил, что Нигерия согласилась ограничить добычу нефти на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, если его достигнет.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
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