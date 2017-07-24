Ряд сетей АЗС снизили розничные цены на дизельное топливо в период с 21 по 24 июля

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, стоимость ДТ в сетях UPG и Shell была снижена на 13 коп./л и 25 коп./л, до 20,77 грн/л и 23,17 грн/л, соответственно. На 30 коп./л подешевело дизельное топливо в сети «Олас» (до 21,10 грн/л).

Тернопольская сеть «Автотехсервис»» опустила цены на дизтопливо на 50 коп./л, до 21,00 грн/л, а «Татнефть» - на 36 коп./л, до 21,48 грн/л.

В то же время, житомирский «Фактор» на 20 коп./л увеличил цену дизтоплива, а сеть «Азовнефтепродкут» повысила стоимость бензинов марки А-92 и А-95 на 50 коп./л, до 24,50 грн/л и 25,50 грн/л.

Как сообщал OilNews, 20 июля стоимость ДТ в сетях АЗС группы «Приват» снизилась на 50 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/21 июля2017 г., грн/л: