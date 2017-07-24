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Информация об агентстве
Ряд сетей АЗС снизили розничные цены на дизельное топливо в период с 21 по 24 июля
15:18 24.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, стоимость ДТ в сетях UPG и Shell была снижена на 13 коп./л и 25 коп./л, до 20,77 грн/л и 23,17 грн/л, соответственно. На 30 коп./л подешевело дизельное топливо в сети «Олас» (до 21,10 грн/л).
Тернопольская сеть «Автотехсервис»» опустила цены на дизтопливо на 50 коп./л, до 21,00 грн/л, а «Татнефть» - на 36 коп./л, до 21,48 грн/л.
В то же время, житомирский «Фактор» на 20 коп./л увеличил цену дизтоплива, а сеть «Азовнефтепродкут» повысила стоимость бензинов марки А-92 и А-95 на 50 коп./л, до 24,50 грн/л и 25,50 грн/л.
Как сообщал OilNews, 20 июля стоимость ДТ в сетях АЗС группы «Приват» снизилась на 50 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 24/21 июля2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,42
|
0,00
|
Shell
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
28,46
|
0,00
|
23,17
|
-0,25
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,66
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
20,77
|
-0,13
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
Параллель
|
25,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
27,12
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
20,34
|
0,00
|
KLO
|
23,49
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Олас
|
22,90
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
21,10
|
-0,30
|
Восток
|
24,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
25,55
|
0,00
|
Надежда
|
23,14
|
0,00
|
24,14
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
24,50
|
+0,50
|
25,50
|
+0,50
|
26,80
|
0,00
|
23,75
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Автотехсервис
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
X
|
X
|
21,00
|
-0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,10
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
25,08
|
0,00
|
21,48
|
-0,36
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
ZOG
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Фактор
|
22,75
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
X
|
X
|
19,40
|
+0,20
|
Средняя
|
23,82
|
0,00
|
24,56
|
0,00
|
25,67
|
0,00
|
21,90
|
-0,02
|
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