Стоимость автогаза в период с 21 по 24 июля менялась разнонаправленно

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, стоимость автогаза выросла в региональных сетях группы «Приват». Максимальный рост отмечен на станциях «Укрнафты», где цены выросли на 0,10-1,10грн/л.

Газ также подорожал у UPG на 20 коп./л; на заправках AMIC он подешевел на 5-10 коп./л.

Таким образом средняя цена автогаза в Украине за выходные выросла на 2 коп./л, - до 10,84 грн/л.

Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожали с начала июля. За две недели они выросли в цене на 4 000 грн/т. Причиной роста стал дефицит, вызванный не системностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России. С начала прошлой недели они начали снижение, потеряв порядка 1 300 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 24/21 июля 2017 г., грн/л: