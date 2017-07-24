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Стоимость автогаза в период с 21 по 24 июля менялась разнонаправленно
13:28 24.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, стоимость автогаза выросла в региональных сетях группы «Приват». Максимальный рост отмечен на станциях «Укрнафты», где цены выросли на 0,10-1,10грн/л.
Газ также подорожал у UPG на 20 коп./л; на заправках AMIC он подешевел на 5-10 коп./л.
Таким образом средняя цена автогаза в Украине за выходные выросла на 2 коп./л, - до 10,84 грн/л.
Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожали с начала июля. За две недели они выросли в цене на 4 000 грн/т. Причиной роста стал дефицит, вызванный не системностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России. С начала прошлой недели они начали снижение, потеряв порядка 1 300 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 24/21 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,60
|
-0,04
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,16
|
0,00
|
Shell
|
10,93
|
0,00
|
SOCAR
|
11,19
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,58
|
0,00
|
Marshal
|
10,96
|
0,00
|
UPG
|
10,30
|
+0,17
|
WOG
|
10,97
|
-0,01
|
ZOG
|
10,00
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,60
|
0,00
|
Олас
|
10,45
|
0,00
|
Восток
|
10,49
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
11,70
|
0,00
|
Авиас
|
10,69
|
-0,01
|
Автотранс
|
11,03
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,87
|
0,00
|
Надежда
|
11,24
|
0,00
|
Народна
|
10,60
|
0,00
|
Фактор
|
9,90
|
0,00
|
ОККО
|
10,98
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,80
|
+0,12
|
Татнефть
|
10,92
|
0,00
|
Авантаж
|
9,95
|
0,00
|
Средняя
|
10,84
|
+0,02
|
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