Нефть перешла к росту 24 июля на заявлениях аль-Фалиха, Brent поднялась выше $48,5 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в понедельник после того, как Саудовская Аравия пообещала существенно снизить экспорт нефти в августе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:35 EET поднялась на $0,5 (1,04%) - до 48,56 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов котировка опускалась до $47,68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,4 (0,87%) - до $46,17 за баррель.

После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), которая прошла в Санкт-Петербурге, глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти уровнем в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продление соглашения по сокращению нефти между странами ОПЕК и не ОПЕК после первого квартала 2018 года при необходимости, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам Х.аль-Фалиха, Саудовская Аравия готова поддержать продление сделки, если это будет нужно.