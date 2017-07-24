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МВФ понизил прогноз цен на нефть на 2017-2018 гг на $3 - до $51,9 и $52 за баррель
06:57 24.07.2017 |
Международный Валютный Фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на 3 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом - до 51,9 и 52 долларов за баррель, соответственно, следует из обновленного июльского обзора фонда по мировой экономике World Economic Outlook.
"Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Общая инфляция также в целом понизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, имевшего место во второй половине 2016 года, и все еще существенно ниже целевых показателей центральных банков в большинстве стран с развитой экономикой", - объясняют аналитики фонда.
В результате, "предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 доллара США в 2017 году и 52 доллара США в 2018 году".
В апрельском прогнозе МВФ, напротив, повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год примерно на 4 доллара - до 55,23 доллара за баррель, на 2018 год - на 2 доллара - до 55,06 доллара за баррель.
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