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В Ассоциации сжиженного газа объяснили, почему дорожает LPG
14:48 21.07.2017 |
На цены сжиженного газа в Украине влияет внешняя ситуация. Вместе с тем, ни ценового сговора среди операторов рынка пока не наблюдается, а стоимость автогаза на стелах АЗС - является экономически обоснованной. Об этом в комментарии УНН рассказал Президент Украинской ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко.
По его словам, в последнее время мировые цены на сжиженный газ несколько выросли.
"На цены на сжиженный газ сейчас влияет внешняя ситуация. Вот в начале мая мировые цены упали до 280 долларов. А в начале апреля газ стоил же 400 долларов. И весь май, и до конца июня низкая цена сохранялась. А сейчас мировая цена каждый день увеличивается на 5 - 7 долларов. это происходит с конца июня, и поэтому мы снова возвращаемся на те же 400 долларов. Также понятно, что закупка идет хаотично. Так или иначе, но, первая причина подорожания автогаза - это рост мировых цен.
Во - вторых, на это все таки влияет распоряжение российского ФСТЕК (Федеральная служба РФ по техническому и экспортному контролю, - ред.), которым российскому газу запрещается заходить на украинский рынок, кроме двух - трех компаний, которым они дали добро. Основным поставщиком в Украину российского ресурса является компания "Глузко Интернешнл".
И третья причина (изменений стоимости автогаза, - ред.), - это сезонный рост цен в связи с поездками, отпуск ...", - пояснил эксперт.
Вместе с тем, С.Батраченко подчеркнул, что рынку отечественном сжиженного газа на сегодня нет никаких ценовых сговоров.
"Рост цен полностью обоснованным, и нет никакого заговора, мы ее не видим", - сказал он.
Эксперт добавил, что в ближайшее время на рынке ожидаются положительные изменения, связанные с новым законодательством, будет способствовать борьбе с "серыми" дилерами.
"О нелегальной части рынка, то с 1 июля вступила в силу, согласно налогового кодекса, автоматическая регистрация налоговых накладных. Это очень повлияет на" черный "рынок: обвальным компании будет трудно осуществлять теневую деятельность. Эффекта мы ожидаем уже в третьей декаде июля. Это хорошо, и это делает государство", - резюмировал С.Батраченко.
Как сообщал УНН, согласно прогнозам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, спрос на сжиженный газ в нашей стране в этом году будет расти. Однако, рынок газа будет расти уже не такими быстрыми темпами, как это было в 2016 году.
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