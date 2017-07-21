Цены на АЗС 21 июля не претерпели значительных изменений

В период с 20 по 21 июля ряд региональных сетей снизили розничные цены на дизельное топливо. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, стоимость ДТ в сетях полтавских «Автотранс» и «Надежда» была снижена на 50 коп./л, до 21,48 грн/л и 21,49 грн/л соответственно. На столько же подешевело дизельное топливо в сети запорожской сети ZOG (до 21 грн/л).

Столичная сеть Mango и житомирская UPG опустили цены на 23 коп./л и 20 коп./л, до 21,82 грн/л и 20,90 грн/л, соответственно.

В то же время, сеть KLO повысила стоимость бензинов марки А-92 и А-95 на 10 коп./л, до 23,49 грн/л и 24,19 грн/л.

Как сообщал OilNews, 20 июля стоимость ДТ в сетях АЗС группы «Приват» снизилась на 50 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 21/20 июля2017 г., грн/л: