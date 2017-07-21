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Цены на АЗС 21 июля не претерпели значительных изменений
14:00 21.07.2017 |
В период с 20 по 21 июля ряд региональных сетей снизили розничные цены на дизельное топливо. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, стоимость ДТ в сетях полтавских «Автотранс» и «Надежда» была снижена на 50 коп./л, до 21,48 грн/л и 21,49 грн/л соответственно. На столько же подешевело дизельное топливо в сети запорожской сети ZOG (до 21 грн/л).
Столичная сеть Mango и житомирская UPG опустили цены на 23 коп./л и 20 коп./л, до 21,82 грн/л и 20,90 грн/л, соответственно.
В то же время, сеть KLO повысила стоимость бензинов марки А-92 и А-95 на 10 коп./л, до 23,49 грн/л и 24,19 грн/л.
Как сообщал OilNews, 20 июля стоимость ДТ в сетях АЗС группы «Приват» снизилась на 50 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 21/20 июля2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,42
|
0,00
|
Shell
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
28,46
|
0,00
|
23,42
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,66
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
20,90
|
-0,20
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,48
|
-0,50
|
Параллель
|
25,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
27,12
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
20,34
|
0,00
|
KLO
|
23,49
|
+0,10
|
24,19
|
+0,10
|
26,39
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Marshal
|
21,98
|
0,00
|
22,76
|
0,00
|
X
|
X
|
20,48
|
0,00
|
Восток
|
24,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
25,55
|
0,00
|
Надежда
|
23,14
|
0,00
|
24,14
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
21,49
|
-0,50
|
Народна
|
22,99
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
21,09
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Маркет
|
22,79
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
X
|
X
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,10
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
25,08
|
0,00
|
21,84
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
ZOG
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
-0,50
|
Mango
|
23,24
|
0,00
|
24,91
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,82
|
-0,23
|
Средняя
|
23,82
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
25,67
|
0,00
|
21,92
|
-0,01
|
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