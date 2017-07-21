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Нефть дорожает 21 июля на данных о запасах в США и в ожидании встречи комитета ОПЕК+
11:02 21.07.2017 |
Мировые цены на нефть растут в пятницу на данных по снижению запасов в США и в ожидании встречи министерского комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.34 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% - до 49,45 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,23%, до 47,03 доллара за баррель.
В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 июля, снизились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% - до 490,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизились в меньшей степени - на 0,65%, или на 3,214 миллиона баррелей, до 492,186 миллиона баррелей.
При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) также снизились - на 0,1 миллиона баррелей, составив 57,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 4,4 миллиона баррелей, или на 1,9% - до 231,2 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения показателя лишь на 0,655 миллиона баррелей.
По мнению аналитиков ANZ, которое приводит агентство Рейтер, данные о сильном снижении запасов "черного золота", объявленные ранее на этой неделе, все еще оказывают влияние на рынок нефти.
В то же время трейдеры ожидают встречи министерского комитета по мониторингу соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), которая состоится 24 июля в Санкт-Петербурге. Министерский мониторинговый комитет собирается раз в два месяца для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий.
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