В мелком опте цены на светлые нефтепродукты и СУГ 20 июля выросли, в рознице подешевело дизтопливо

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 июля 2017 г. отмечалось снижение средних цен на дизтопливо при неизменности цен на другие виды топлива.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.60 грн/л, бензина А-95 евро осталась прежней и составляет 24.83 грн/л.

Дизельное топливо евро подешевело на 0.70% (16.0 коп/л) до 22.10 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 июля 2017 г. немного подешевел на 0.1% (1.0 коп/л) до 10.76 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.

Средняя розничная цена ДТ Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:





Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.60 20.00 -0.00 -0.04 Бензин А-95 евро 24.83 21.50 0.00 -0.03 Дизельное топливо Евро 22.10 19.05 -0.70 -1.00 Сжиженный газ 10.76 9.15 -0.06 0.26

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 20.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,42 0,0 25,42 0,0 22,39 0,0 10,63 0,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,00 -50,0 10,47 0,0 SHELL 24,96 0,3 26,01 0,4 22,98 0,2 10,78 -0,6 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,00 -50,0 10,52 -1,9 Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,99 0,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,44 0,3 10,95 -0,1 ТНК 24,03 0,0 24,69 0,0 22,40 0,0 11,28 0,0 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,00 -50,0 10,38 -0,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

20 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1 коп/л до 20.36 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 1 коп/л до 21.26 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.24% (4 коп/л) до 17.82 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 13 июля по 20 июля 2017 г. уменьшилась на 5.7%, или 1077.2 грн/т, и находится на уровне 17959.91 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.3%, или 2379.6 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.36 0.07 0.16 -1.23 Бензин А-95 евро 21.26 0.04 0.15 -0.87 Дизельное топливо евро 17.82 0.24 0.88 1.15

Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро:



