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Дизтопливо и А-95 19 июля подорожали на копейку в мелком опте, СУГ на копейку дешевеет в рознице
19:23 19.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 июля 2017 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.60 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.83 грн/л.
Дизельное топливо евро осталось прежним в цене , которая составляет 22.26 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 июля 2017 г. немного подешевел на 1.0 коп/л до 10.76 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.60
|20.00
|-0.00
|-0.04
|Бензин А-95 евро
|24.83
|21.50
|-0.00
|-0.04
|Дизельное топливо Евро
|22.26
|19.05
|-0.00
|-0.79
|Сжиженный газ
|10.76
|9.15
|-0.05
|0.47
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 19.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,42
|0,0
|25,42
|0,0
|22,39
|0,0
|10,63
|-1,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,47
|0,0
|SHELL
|24,96
|0,0
|26,01
|0,0
|22,98
|0,0
|10,79
|0,0
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,54
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,44
|0,0
|10,95
|-3,8
|ТНК
|24,03
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,28
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,39
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
19 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 20.35 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 0.1% (1 коп/л) до 21.26 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.1% (1 коп/л) до 17.78 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 12 июля по 19 июля 2017 г. уменьшилась на 3.9%, или 721.7 грн/т, и находится на уровне 17959.91 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.2%, или 2375.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.35
|-0.01
|0.09
|-1.57
|Бензин А-95 евро
|21.26
|0.07
|0.13
|-1.32
|Дизельное топливо евро
|17.78
|0.08
|0.59
|0.49
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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