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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дизтопливо и А-95 19 июля подорожали на копейку в мелком опте, СУГ на копейку дешевеет в рознице

19:23 19.07.2017 |

Нефть и безнин

 

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 июля 2017 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.60 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.83 грн/л.

Дизельное топливо евро осталось прежним в цене , которая составляет 22.26 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 июля 2017 г. немного подешевел на 1.0 коп/л до 10.76 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Дизтопливо и А-95 19 июля подорожали на копейку в мелком опте, СУГ на копейку дешевеет в рознице

 
Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 23.60 20.00 -0.00 -0.04
Бензин А-95 евро 24.83 21.50 -0.00 -0.04
Дизельное топливо Евро 22.26 19.05 -0.00 -0.79
Сжиженный газ 10.76 9.15 -0.05 0.47

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 19.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л
AMIC 24,42 0,0 25,42 0,0 22,39 0,0 10,63 -1,0
ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,50 0,0 10,47 0,0
SHELL 24,96 0,0 26,01 0,0 22,98 0,0 10,79 0,0
WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,49 0,0 0,00 0,0
Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,54 0,0
Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,99 0,0
ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,44 0,0 10,95 -3,8
ТНК 24,03 0,0 24,69 0,0 22,40 0,0 11,28 0,0
Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,39 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

19 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 20.35 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 0.1% (1 коп/л) до 21.26 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.1% (1 коп/л) до 17.78 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 12 июля по 19 июля 2017 г. уменьшилась на 3.9%, или 721.7 грн/т, и находится на уровне 17959.91 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 15.2%, или 2375.6 грн/т.


Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, %
Бензин А-92 евро 20.35 -0.01 0.09 -1.57
Бензин А-95 евро 21.26 0.07 0.13 -1.32
Дизельное топливо евро 17.78 0.08 0.59 0.49

Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:

Дизтопливо и А-95 19 июля подорожали на копейку в мелком опте, СУГ на копейку дешевеет в рознице
 

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