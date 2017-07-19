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Стоимость автогаза 19 июля менялась разнонаправленно
16:19 19.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 10-60 коп./л стоимость автогаза снизилась в сетях ОККО и SOCAR в Запорожской и Ровенской областях. При этом в других регионах - в Донецокй, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской областях газ подорожал на 10-30 коп./л. В свою очередь, WOG поднял стоимость газа до 10,99 грн/л в Черниговской области, а SUN OIL - до 10,30-10,40 в Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа за выходные подешевели на 600 грн/т.
По мнению директора GT Group Владислава Колодяжного, падение цен в опте обусловлено психологическими факторами, а не статистическими. «Обилие заявленных аукционов по продаже СУГ и не весь проданный на них объем создают иллюзию баланса на рынке. Однако наполнение рынка в краткосрочной перспективе по-прежнему выглядит сомнительным», - отметил он, добавив, что логичным развитием отложенного спроса станет восстановление цен уже в конце этой или в начале следующей недели.
Напомним, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожали с начала июля. За две недели они выросли в цене на 4 000 грн/т. Причиной роста стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 19/18 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,60
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,16
|
0,00
|
Shell
|
10,93
|
0,00
|
SOCAR
|
11,19
|
-0,04
|
SUN OIL
|
10,62
|
0,00
|
Marshal
|
10,96
|
0,00
|
UPG
|
10,13
|
0,00
|
WOG
|
10,98
|
+0,01
|
ZOG
|
10,50
|
0,00
|
Авиас
|
10,70
|
0,00
|
Автотранс
|
11,03
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,87
|
0,00
|
Надежда
|
11,24
|
0,00
|
Народна
|
10,60
|
0,00
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
ОККО
|
10,98
|
-0,01
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,68
|
0,00
|
Татнефть
|
10,92
|
0,00
|
Средняя
|
10,82
|
0,00
|
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