Стоимость автогаза 19 июля менялась разнонаправленно

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 10-60 коп./л стоимость автогаза снизилась в сетях ОККО и SOCAR в Запорожской и Ровенской областях. При этом в других регионах - в Донецокй, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской областях газ подорожал на 10-30 коп./л. В свою очередь, WOG поднял стоимость газа до 10,99 грн/л в Черниговской области, а SUN OIL - до 10,30-10,40 в Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа за выходные подешевели на 600 грн/т.

По мнению директора GT Group Владислава Колодяжного, падение цен в опте обусловлено психологическими факторами, а не статистическими. «Обилие заявленных аукционов по продаже СУГ и не весь проданный на них объем создают иллюзию баланса на рынке. Однако наполнение рынка в краткосрочной перспективе по-прежнему выглядит сомнительным», - отметил он, добавив, что логичным развитием отложенного спроса станет восстановление цен уже в конце этой или в начале следующей недели.

Напомним, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожали с начала июля. За две недели они выросли в цене на 4 000 грн/т. Причиной роста стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 19/18 июля 2017 г., грн/л: