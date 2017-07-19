Финансовые новости
- |
- 19.07.17
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на нефть снижаются 19 июля на данных API о росте запасов в США
08:50 19.07.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.24 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% - до 48,73 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,28%, до 46,27 доллара за баррель.
Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июля, выросли на 1,628 миллиона баррелей, до 497 миллионов баррелей. Запасы бензина сократились на 5,448 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,888 миллиона. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 608 тысяч баррелей, сообщила API.
Позднее в среду аналитики также ожидают данных о запасах от минэнерго США. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти, напротив, снизились на 0,65%, или на 3,214 миллиона баррелей, до 492,186 миллиона баррелей.
Трейдеры также по-прежнему наблюдают за наращиванием добычи в Нигерии и Ливии. "Разговоры об ограничении добычи в Нигерии и Ливии набирают обороты внутри ОПЕК. Но очень маловероятно, что обе страны согласятся на это сразу после восстановления уровня добычи", - приводит агентство Рейтер слова аналитиков банка BNP.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия не несут никаких обязательств по сокращению добычи.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|NYT: Список гостей на встрече Трампа-младшего с россиянами пополнился новым именем
|Почему террористы все чаще обстреливают жилые кварталы городов и сел Донбасса
Так называемая "армия "ДНР" сейчас переживает не лучшие времена и укомплектована далеко не специалистами военного дела. "Кучность стрельбы" свидетельствует как о несовершенстве разведки (если она вообще сейчас проводится у них), так и о кривых руках артиллеристов.
|Трамп представил кандидатуру на пост посла США в России
|Белый дом: Трамп и Путин встречались на G20 дважды, а не один раз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Нафтогаз" ожидает повышение цены на газ для населения на 19% до 5 873 гривны/тыс. куб. м с октября
|Золото дешевеет на коррекционном восстановлении доллара
|Цены на нефть снижаются 19 июля на данных API о росте запасов в США
|Газпром форсировал строительство "Турецкого потока"
|Укргаздобыча поставила пятилетней рекорд по суточной добыче газа
|Минэнерго не будет продлевать ЧП в энергетике
Это интересно
|«Нано-квартиры» – последняя тенденция рынка в перенаселенном Гонконге
|Американцы испытали лазерную пушку в Персидском заливе
|Крупнейший в мире алмаз Lesedi la Rona могут распилить для продажи
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
|4 фразы, которые не стоит говорить коллегам
|SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков