Цены на нефть снижаются 19 июля на данных API о росте запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.24 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% - до 48,73 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,28%, до 46,27 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июля, выросли на 1,628 миллиона баррелей, до 497 миллионов баррелей. Запасы бензина сократились на 5,448 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,888 миллиона. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 608 тысяч баррелей, сообщила API.

Позднее в среду аналитики также ожидают данных о запасах от минэнерго США. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти, напротив, снизились на 0,65%, или на 3,214 миллиона баррелей, до 492,186 миллиона баррелей.

Трейдеры также по-прежнему наблюдают за наращиванием добычи в Нигерии и Ливии. "Разговоры об ограничении добычи в Нигерии и Ливии набирают обороты внутри ОПЕК. Но очень маловероятно, что обе страны согласятся на это сразу после восстановления уровня добычи", - приводит агентство Рейтер слова аналитиков банка BNP.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия не несут никаких обязательств по сокращению добычи.