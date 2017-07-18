Финансовые новости
- |
- 18.07.17
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Светлые нефтепродукты незначительно растут в цене 18 июля в мелком опте, в рознице дешевеет дизтопливо
19:27 18.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 июля 2017 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.0 коп/л до 23.60 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.83 грн/л.
Дизельное топливо евро стало дешевело на 1.0 коп/л до 22.26 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 18 июля 2017 г. не изменился в цене, которая составляет 10.77 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.4%.
Средняя розничная цена ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.60
|20.00
|-0.02
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|24.83
|21.50
|-0.02
|-0.05
|Дизельное топливо Евро
|22.26
|19.05
|-0.04
|-0.80
|Сжиженный газ
|10.77
|9.15
|0.01
|0.60
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 18.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,42
|0,0
|25,42
|0,0
|22,39
|0,0
|10,64
|-2,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,47
|1,6
|SHELL
|24,96
|-0,3
|26,01
|-0,4
|22,98
|-0,4
|10,79
|0,6
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,54
|2,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,44
|0,0
|10,99
|-4,1
|ТНК
|24,03
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,28
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,39
|5,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
18 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше - на 1 коп/л до 20.35 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась - на 1 коп/л до 21.25 грн/л.
Дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.21% (4 коп/л) до 17.77 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 11 июля по 18 июля 2017 г. уменьшилась на 1.3%, или 234.2 грн/т, и находится на уровне 18372.07 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 17.3%, или 2704.1 грн/т.
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Ryanair предлагают лететь в "Гостомель" через "Борисполь"
|Как "Малороссия" окончательно рассорит "ЛНР" и "ДНР
|Инициатива о "Малороссии" не вписывается в минский процесс – Грызлов
|Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду - Марчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минэнерго не будет продлевать ЧП в энергетике
|ГФС планирует собрать в текущем году 500 миллионов гривень налога на недвижимость
|Почему Ryanair предлагают лететь в "Гостомель" через "Борисполь"
|Светлые нефтепродукты незначительно растут в цене 18 июля в мелком опте, в рознице дешевеет дизтопливо
|Цены на нефть растут 18 июля на ожиданиях сокращения экспорта Саудовской Аравии, Brent - у $48,9 за баррель
|ДТЭК Ахметова впервые продает уголь на бирже
Это интересно
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
|4 фразы, которые не стоит говорить коллегам
|SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков
|Siri позволяет похитить средства с карт Сбербанка и Тинькофф-банка
|Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
|Китай активно развивает термоядерную энергетику