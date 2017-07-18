Цены на нефть снижаются 18 июля на заявлении Эквадора по добыче

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, инвесторы реагируют на слова министра нефти Эквадора относительно затруднений с выполнением страной обязательств по сокращению добычи нефти в рамках венского соглашения, также рынок ожидает данные по недельным запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.00 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,08% - до 48,38 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11%, до 45,97 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цены демонстрировали слабую положительную динамику.

Трейдеры ожидают данные от Американского института нефти (API) и Минэнерго США позднее на этой неделе. По прогнозу экспертов, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 июля, снизились на 3,740 миллиона баррелей, или на 0,75% - до 491,66 миллиона баррелей.

Участники рынка также обращают внимание на слова министра нефти Эквадора Карлоса Переса о том, что его страна, столкнувшаяся с проблемой нехватки финансовых средств и сложной экономической ситуацией, не может дальше выполнять свою договоренность с ОПЕК о сокращении добычи нефти на 26 тысяч баррелей в день. С января по июнь Эквадор уже сократил добычу на 18 тысяч баррелей в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

"Этот шаг Эквадора повышает вероятность того, что другие страны ОПЕК также смогут отказаться от соглашения по сокращению добычи на фоне ее увеличения в США, Ливии и Нигерии", - пишет газета The Wall Street Journal.