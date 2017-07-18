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В Украине 17 июля незначительно рос в цене СУГ и дешевело дизтопливо
19:15 17.07.2017 |
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л, бензина А-95 евро - осталась прежней и составляет 24.83 грн/л.
Как сообщает Терминал, дизельное топливо евро подешевело на 0.12% (3.0 коп/л) до 22.26 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 17 июля 2017 г. подорожал на 0.14% (1.0 коп/л) до 10.77 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.4%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.01
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|24.83
|21.50
|-0.01
|-0.05
|Дизельное топливо Евро
|22.26
|19.20
|-0.12
|-0.79
|Сжиженный газ
|10.77
|9.15
|0.14
|1.35
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 17.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,42
|-3,0
|25,42
|-3,0
|22,39
|-3,0
|10,66
|0,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,45
|0,0
|SHELL
|24,96
|-2,3
|26,01
|0,0
|22,98
|10,78
|1,1
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,52
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,44
|0,0
|11,03
|-0,7
|ТНК
|24,03
|-1,9
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,28
|6,4
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,34
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
17 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензин А-92 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше - на 0.1% (1 коп/л) до 20.34 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 21.24 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.31% (6 коп/л) до 17.73 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 10 июля по 17 июля 2017 г. уменьшилась на 0.8%, или 151.2 грн/т, и находится на уровне 18400.0 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 17.4%, или 2732.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.34
|0.05
|-0.04
|-1.66
|Бензин А-95 евро
|21.24
|0.01
|-0.06
|-1.42
|Дизельное топливо евро
|17.73
|0.31
|0.13
|-0.27
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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