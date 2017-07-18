Стоимость автогаза 17 июля выросла в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 5 коп./л и 8 коп./л, до 11,03 грн/л и 10,82 грн/л соответственно стоимость автогаза подорожала в сетях «Автотранс» и «БРСМ-Нафта». Стоимость СУГ в сети «Танефть» выросла на 24 коп./л, до 10,92 грн/л.

В тоже время, атогаз в сети Marshal подешевел до 10,96 грн/л (-6 коп./л)

Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожают с начала минувшей недели. За неделю цены выросли на 3500 грн/т. Причиной роста цен стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России. 11 июля на аукционе «Укргаздобычи» газ торговался по 17 500-18 000 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 17/14 июля 2017 г., грн/л: