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Информация об агентстве
Стоимость автогаза 17 июля выросла в ряде крупных сетей
13:21 17.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 5 коп./л и 8 коп./л, до 11,03 грн/л и 10,82 грн/л соответственно стоимость автогаза подорожала в сетях «Автотранс» и «БРСМ-Нафта». Стоимость СУГ в сети «Танефть» выросла на 24 коп./л, до 10,92 грн/л.
В тоже время, атогаз в сети Marshal подешевел до 10,96 грн/л (-6 коп./л)
Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожают с начала минувшей недели. За неделю цены выросли на 3500 грн/т. Причиной роста цен стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России. 11 июля на аукционе «Укргаздобычи» газ торговался по 17 500-18 000 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 17/14 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,58
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,15
|
0,00
|
Shell
|
10,93
|
0,00
|
SOCAR
|
11,23
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,62
|
0,00
|
Marshal
|
10,96
|
-0,06
|
UPG
|
10,10
|
0,00
|
WOG
|
11,01
|
0,00
|
ZOG
|
10,50
|
0,00
|
Авиас
|
10,67
|
0,00
|
Автотранс
|
11,03
|
+0,05
|
БРСМ-Нафта
|
10,82
|
+0,08
|
Надежда
|
11,24
|
0,00
|
Народна
|
10,60
|
0,00
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
ОККО
|
10,99
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,67
|
0,00
|
Татнефть
|
10,92
|
+0,24
|
Средняя
|
10,81
|
0,01
|
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