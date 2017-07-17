Нефть слабо дорожает 17 июля на данных о числе буровых установок

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на оптимизме инвесторов, вызванном рядом факторов, среди которых данные о числе действующих буровых установок в США, а также статистика запасов нефти в стране и прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) о спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.18 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавляла 0,31% - до 49,06 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,26%, до 46,66 доллара за баррель.

"Значительное снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе поддержали комментарии МЭА о том, что спрос (на нефть - ред.) растет сильнее по сравнению с изначальной оценкой. Непрекращающееся увеличение числа действующих буровых установок в США также приостановилось", - цитирует агентство Рейтер аналитиков банка ANZ.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 июля, снизились на 7,6 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 495,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы сократятся на 0,57%, или на 2,85 миллиона баррелей, до 500,05 миллиона баррелей.

В пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что по итогам завершившейся 14 июля рабочей недели число буровых установок в США сохранилось на отметке в 952 единицы. В годовом выражении число буровых выросло на 505 штук, или в 2,2 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на две штуки, или на 0,26%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок снизилось на две, или на 1,06%, до 187 единиц.

Кроме того, в четверг МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2017 году - на 160 тысяч баррелей в день, до 98 миллионов баррелей. При этом рост показателя по сравнению с 2016 годом составит 1,4 миллиона баррелей в день. Спрос на нефть в 2018 году, по прогнозу, вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день, до 99,4 миллиона баррелей. Ускоренный рост показателя стран вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) скомпенсирует возможное его снижение со стороны стран ОЭСР.