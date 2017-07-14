В Украине с 07 июля по 14 июля 2017 г. отмечалорсь снижение розничных цен на светлые нефтепродукты

В то же время сжиженный газ заметно дорожал в рознице и медком опте.

Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подешевел на 1 коп/л до 23.61 грн/л, бензин А-95 евро - снилзился в цене на 1.0 коп/л до 24.84 грн/л, дизельное топливо евро подешевело на 0.69% (15 коп/л) до 22.29 грн/л, Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 1.6% (17 коп/л) до 10.75 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.61 20.00 -0.01 -0.05 Бензин А-95 евро 24.84 21.50 -0.01 -0.04 Дизельное топливо Евро 22.29 19.20 -0.15 -0.69 Сжиженный газ 10.75 9.15 0.23 1.60

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,45 -2,0 25,45 -3,0 22,42 -42,0 10,66 11,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,50 0,0 10,45 -1,5 SHELL 24,98 -11,2 26,01 -11,0 23,49 -11,0 10,77 -0,8 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,49 -50,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 10,0 10,52 1,7 Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,99 10,0 ОККО 25,43 -0,1 26,42 -0,1 23,44 -47,4 11,04 28,4 ТНК 24,05 -12,2 24,69 0,0 22,40 0,0 11,22 6,4 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,34 3,1

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 07 июля по 14 июля 2017 с.г. в мелком опте цены на светлые нефтепродукты менялись разнонаправленно. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.21% (4.0 коп/л) до 20.33 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.22% (5.0 коп/л) до 21.24 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.1% (6.0 коп/л) до 17.67 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 июля по 14 июля 2017 г. увеличилась на 2.9%, или 531.8 грн/т, и находится на уровне 19057.32 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 19.1%, или 3055.3 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 20.33 19.70 0.02 -0.21 Бензин А-95 евро, грн/л 21.24 20.20 0.03 -0.22 Дизельное топливо Евро, грн/л 17.67 17.25 0.05 -0.31 Сжиженный газ, грн/т 19057.32 17201.00 2.87 2.87

Средняя мелкооптовая цена на пропан-бутан: