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В Украине с 07 июля по 14 июля 2017 г. отмечалорсь снижение розничных цен на светлые нефтепродукты
21:57 14.07.2017 |
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подешевел на 1 коп/л до 23.61 грн/л, бензин А-95 евро - снилзился в цене на 1.0 коп/л до 24.84 грн/л, дизельное топливо евро подешевело на 0.69% (15 коп/л) до 22.29 грн/л, Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 1.6% (17 коп/л) до 10.75 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.01
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|24.84
|21.50
|-0.01
|-0.04
|Дизельное топливо Евро
|22.29
|19.20
|-0.15
|-0.69
|Сжиженный газ
|10.75
|9.15
|0.23
|1.60
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,45
|-2,0
|25,45
|-3,0
|22,42
|-42,0
|10,66
|11,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,45
|-1,5
|SHELL
|24,98
|-11,2
|26,01
|-11,0
|23,49
|-11,0
|10,77
|-0,8
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|-50,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|10,0
|10,52
|1,7
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|10,0
|ОККО
|25,43
|-0,1
|26,42
|-0,1
|23,44
|-47,4
|11,04
|28,4
|ТНК
|24,05
|-12,2
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,22
|6,4
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,34
|3,1
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 07 июля по 14 июля 2017 с.г. в мелком опте цены на светлые нефтепродукты менялись разнонаправленно. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.21% (4.0 коп/л) до 20.33 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.22% (5.0 коп/л) до 21.24 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.1% (6.0 коп/л) до 17.67 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 июля по 14 июля 2017 г. увеличилась на 2.9%, или 531.8 грн/т, и находится на уровне 19057.32 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 19.1%, или 3055.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.33
|19.70
|0.02
|-0.21
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.24
|20.20
|0.03
|-0.22
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|17.67
|17.25
|0.05
|-0.31
|Сжиженный газ, грн/т
|19057.32
|17201.00
|2.87
|2.87
Средняя мелкооптовая цена на пропан-бутан:
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