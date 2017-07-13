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Дизтопливо дешевеет 13 июля, незначительно дорожает в рознице СУГ
19:46 13.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 июля 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ и снижение цен на дизтопливо.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.84 грн/л.
Дизельное топливо евро подешевело на 0.48% (11.0 коп/л) до 22.32 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 июля 2017 г. подорожал на 0.14% (1.0 коп/л) до 10.73 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.2%.
Средняя розничная цена ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.00
|-0.04
|Бензин А-95 евро
|24.84
|21.50
|-0.00
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.32
|19.20
|-0.48
|-0.54
|Сжиженный газ
|10.73
|9.20
|0.14
|1.23
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 13.07.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,65
|6,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,46
|0,0
|SHELL
|24,99
|-0,5
|26,02
|-0,8
|23,50
|-0,8
|10,68
|1,6
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|-50,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,51
|0,6
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|0,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,44
|-47,4
|11,04
|2,6
|ТНК
|24,05
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,15
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,33
|0,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
13 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 20.33 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 21.24 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене - на 0.1% (-1 коп/л) до 17.67 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 июля по 13 июля 2017 г. увеличилась на 10.3%, или 1773.5 грн/т, и находится на уровне 19037.16 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 18.9%, или 3020.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.33
|-0.00
|-0.26
|-1.90
|Бензин А-95 евро
|21.24
|-0.00
|-0.26
|-1.71
|Дизельное топливо евро
|17.67
|-0.06
|-0.23
|-1.75
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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