Дизтопливо дешевеет 13 июля, незначительно дорожает в рознице СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 июля 2017 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ и снижение цен на дизтопливо.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 24.84 грн/л.

Дизельное топливо евро подешевело на 0.48% (11.0 коп/л) до 22.32 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 июля 2017 г. подорожал на 0.14% (1.0 коп/л) до 10.73 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.2%.

Средняя розничная цена ДТ евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.61 20.00 -0.00 -0.04 Бензин А-95 евро 24.84 21.50 -0.00 -0.03 Дизельное топливо Евро 22.32 19.20 -0.48 -0.54 Сжиженный газ 10.73 9.20 0.14 1.23

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 13.07.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,47 0,0 25,48 0,0 22,84 0,0 10,65 6,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,50 0,0 10,46 0,0 SHELL 24,99 -0,5 26,02 -0,8 23,50 -0,8 10,68 1,6 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,49 -50,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,51 0,6 Кло 23,39 0,0 24,09 0,0 21,79 0,0 10,99 0,0 ОККО 25,43 0,0 26,42 0,0 23,44 -47,4 11,04 2,6 ТНК 24,05 0,0 24,69 0,0 22,40 0,0 11,15 0,0 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,50 0,0 10,33 0,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

13 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 20.33 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 21.24 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене - на 0.1% (-1 коп/л) до 17.67 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 июля по 13 июля 2017 г. увеличилась на 10.3%, или 1773.5 грн/т, и находится на уровне 19037.16 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 18.9%, или 3020.8 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.33 -0.00 -0.26 -1.90 Бензин А-95 евро 21.24 -0.00 -0.26 -1.71 Дизельное топливо евро 17.67 -0.06 -0.23 -1.75

Средняя мелкооптовая цена ДТ евро: