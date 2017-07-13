Приват минимально повысил стоимость автогаза 13 июля

В период с 12 по 13 июля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сеть АЗС группы «Приват» повысила стоимость СУГ в ряде регионов на 10-44 коп./л. Также газ подорожал у AMIC в Киеве на 10 коп./л, до 10,59 грн/л.

Сеть «Барс 2000» торгует по 10,60 грн/л на четырех работающих АГЗП в Киеве. В области цена осталась на уровне 9,98 грн/л. В свою очередь, «Авантаж 7» не меняет цены в столице, удерживая минимальное предложение - 9,95 грн/л.

Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожают с начала минувшей недели. За неделю они выросли на 3500 грн/т. Причиной роста цен стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России. Накануне, 11 июля, на аукционе «Укргаздобычи» газ торговался по 17 500-18 000 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 12/11 июля 2017 г., грн/л: