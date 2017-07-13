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Приват минимально повысил стоимость автогаза 13 июля
14:53 13.07.2017 |
В период с 12 по 13 июля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сеть АЗС группы «Приват» повысила стоимость СУГ в ряде регионов на 10-44 коп./л. Также газ подорожал у AMIC в Киеве на 10 коп./л, до 10,59 грн/л.
Сеть «Барс 2000» торгует по 10,60 грн/л на четырех работающих АГЗП в Киеве. В области цена осталась на уровне 9,98 грн/л. В свою очередь, «Авантаж 7» не меняет цены в столице, удерживая минимальное предложение - 9,95 грн/л.
Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожают с начала минувшей недели. За неделю они выросли на 3500 грн/т. Причиной роста цен стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России. Накануне, 11 июля, на аукционе «Укргаздобычи» газ торговался по 17 500-18 000 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 12/11 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,59
|
+0,01
|
Shell
|
10,90
|
0,00
|
SOCAR
|
11,23
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,67
|
0,00
|
UPG
|
10,10
|
0,00
|
WOG
|
11,01
|
0,00
|
Автотранс
|
10,78
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Авиас
|
10,67
|
+0,10
|
БРСМ-Нафта
|
10,73
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Marshal
|
11,03
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,60
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,60
|
0,00
|
Авантаж 7
|
9,95
|
0,00
|
Надежда
|
11,19
|
0,00
|
Народна
|
10,50
|
0,00
|
ОККО
|
10,99
|
0,00
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Татнефть
|
10,68
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,67
|
+0,01
|
ZOG
|
10,50
|
0,00
|
Mango
|
10,15
|
-0,08
|
Средняя
|
10,80
|
+0,01
|
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