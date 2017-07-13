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МЭА: возвращение рынка нефти к балансу откладывается
14:08 13.07.2017 |
Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что прогнозирует более медленное восстановление баланса на рынке нефти, чем ожидалось ранее, подтолкнув цены на нефть вниз.
Агентство повысило оценку роста мирового спроса, однако заявило, что запасы сокращаются не так быстро, как ожидалось, и что растущее производство ОПЕК угрожает восстановлению баланса.
Объем добычи нефти в июне увеличился на 720 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 97,46 млн б/с по всему миру и на 340 тыс. б/с до 32,6 млн б/с в странах ОПЕК.
Уровень выполнения ОПЕК сделки по сокращению добычи нефти в июне стал минимальным за шесть месяцев, опустившись до 78% с 95% в мае, сообщило МЭА. Алжир, Эквадор, Габон, Ирак, ОАЭ и Венесуэла превысили разрешенные объемы производства, что компенсировало высокий уровень выполнения сделки Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром и Анголой.
"Каждый месяц происходит что-то, что вызывает сомнения в темпах процесса восстановления баланса. В этом месяце есть два момента: резкое восстановление добычи нефти в Ливии и Нигерии и более низкий уровень соблюдения ОПЕК его собственного соглашения о добыче" , - отметило МЭА.
Ливия и Нигерия были освобождены от обязательств по снижению добычи в рамках сделки ОПЕК+, поскольку внутренние конфликты подорвали их производство. По данным МЭА, в последние месяцы двум странам удалось увеличить совокупный объем производства более чем на 700 тыс. б/с.
Агентство также сообщило, что уровень соблюдения согласованных ограничений добычи странами, не входящими в ОПЕК, в июне повысился до 82% и превзошел показатель ОПЕК впервые с момента вступления соглашения в силу в январе.
Между тем, МЭА повысило свой прогноз спроса на нефть на 2017 год на 0,1 млн б/с. В настоящее время агентство ожидает рост спроса на 1,4 млн б/с в этом году.
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