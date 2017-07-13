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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть слабо колеблется в цене 13 июля после предыдущего роста на статистике из США

 

Мировые цены на нефть слабо колеблются в четверг утром после сильного роста предыдущего дня на статистике по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 47,76 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI сохранялась на отметке 45,49 доллара за баррель. В ходе торгов среды нефть марки WTI дорожала более чем на 3%. При этом ранее в четверг ее стоимость незначительно снижалась - в пределах 0,02%.

Опубликованная днем ранее статистика о снижении запасов в США способствовала росту нефтяных цен. Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 июля, снизились на 7,6 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 495,4 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились лишь на 0,57%, или на 2,850 миллиона баррелей, до 500,05 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,9 миллиона баррелей, составив 57,6 миллиона баррелей. Стратегический резерв в стране сократился на 0,5%, или на 3,2 миллиона баррелей, до 678,9 миллиона баррелей. "Данные по запасам в США подтвердили, что началось сокращение избыточных запасов", - передает агентство Рейтер мнение экспертов банка ANZ.

Сдерживает рост нефтяных цен статистика по добыче в США, которая за неделю выросла на 0,63%, или на 59 тысяч баррелей в сутки, до 9,397 миллиона баррелей в сутки. Инвесторы также отыгрывают июльский доклад ОПЕК, опубликованный в среду. Согласно документу, ОПЕК в июне нарастила добычу нефти на 393,5 тысячи баррелей в день по сравнению с маем - до 32,611 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Ливии в июне увеличилась на 127 тысяч баррелей в день - до 852 тысяч баррелей в сутки, в Нигерии - на 96,7 тысячи баррелей в день, до 1,733 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран пострадала от деятельности вооруженных группировок.
По материалам: Вести Экономика
 

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