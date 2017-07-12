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Российское трубопроводное ДТ зашло на ст. Коростень
19:47 12.07.2017 |
12 июля подразделение компании ОККО начало реализацию трубопроводного ДТ со ст. Коростень (Житомирская обл.). Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Компания предлагала российский ДТ по 20 700-20 800 грн/т, что на 100-200 грн/т дешевле предложения операторов, выставлявших на Коростене мозырский ресурс.
Коростень является главным базисом поставки белорусских нефтепродуктов и центром крупнооптовой торговли ресурса из Беларуси. После появления трубопроводных поставок и начала продаж российского ресурса со ст. Новоград-Волынский между поставщиками белорусского и российского ДТ шла постоянная конкуренция по цене.
Отметим, что с весны трубопроводный ДТ также начал реализовываться со ст. Сновск (ранее Щорс) и Чернигов в Черниговской области. Сюда этот продукт поставляется по железной дороге из Гомеля, где сливается из трубопровода.
12 июля на рынке было 18 различных предложений ДТ с шести разных базисов. Так, средняя стоимость крупнооптовых партий дизтоплива по Украине составила 20 840 грн/т, что соответствует вчерашним ценам. Трубопроводным ресурсом на Новоград-Волынском торговали 9 трейдеров: ЗНП-М, «Параллель», «Темиртранс-Захид», «Альянс Энерго Трейд», «Е.Коннект», «ЗапорожОилГрупп», «Терминал Ойл», «Белойл Систем» и «Анвитрейд». Минимальная цена составляла 20 500 грн/т.
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