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На бензины и дизтопливо цены падают 12 июля, в рознице незначительно дорожает СУГ
19:26 12.07.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 июля 2017 г. отмечалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты, несколько подорожал сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет до 23.61 грн/л, бензина А-95 евро - так же осталась прежней и составляет 24.84 грн/л.
Дизельное топливо евро в цене не изменилось и составляет 22.43 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 июля 2017 г. немного подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 10.71 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.1%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.02
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|24.84
|21.50
|-0.01
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.43
|19.20
|-0.01
|-0.05
|Сжиженный газ
|10.71
|9.20
|0.08
|0.92
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,47
|0,0
|25,48
|0,0
|22,84
|0,0
|10,54
|2,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,50
|0,0
|10,46
|0,0
|SHELL
|25,00
|-9,8
|26,03
|-9,5
|23,50
|-9,5
|10,67
|2,2
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,50
|0,0
|Кло
|23,39
|0,0
|24,09
|0,0
|21,79
|0,0
|10,99
|10,0
|ОККО
|25,43
|0,0
|26,42
|0,0
|23,91
|0,0
|11,01
|20,9
|ТНК
|24,17
|0,0
|24,69
|0,0
|22,40
|0,0
|11,14
|0,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,50
|0,0
|10,32
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
12 июля 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.11% (2 коп/л) до 20.33 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась - на 0.1% (1 коп/л) до 21.24 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.15% (3 коп/л) до 17.68 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 05 июля по 12 июля 2017 г. увеличилась на 15.2%, или 2470.5 грн/т, и находится на уровне 18681.64 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 14.0%, или 2287.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.33
|-0.11
|-0.20
|-1.96
|Бензин А-95 евро
|21.24
|-0.07
|-0.30
|-1.79
|Дизельное топливо евро
|17.68
|-0.15
|-0.35
|-2.06
Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро:
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