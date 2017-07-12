WSJ: В июне Саудовская Аравия впервые превысила лимит добычи нефти

Саудовская Аравия сообщила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о превышении квоты на добычу в июне, отметил The Wall Street Journal осведомленный источник.

В прошлом месяце производство нефти в королевстве достигло 10,07 млн баррелей в день, что примерно на 12 000 баррелей в день больше объема, оговоренного в рамках сделки ОПЕК и других нефтедобывающих стран, таких как Россия, сообщает Dоw Jones.

Таким образом, официальные данные Саудовской Аравии впервые свидетельствовали о превышении лимита добычи в размере 10,058 млн баррелей в день, согласованного в ноябре и декабре. Саудовская Аравия вошла в число 24 стран, согласившихся на суммарное снижение мировой добычи почти на 2% для того, чтобы ребалансировать спрос и предложение и, соответственно, укрепить цены на нефть.

В среду выйдет ежемесячный отчет ОПЕК, в котором будут содержаться официальные данные по добыче нефти в Саудовской Аравии в июне.

Объем июньской добычи в размере 10,07 млн баррелей в день официально подтверждается властями королевства, однако картель не будет использовать его при оценке уровня соблюдения договоренностей.

ОПЕК также опубликует данные по нефтедобыче Саудовской Аравии и других стран, входящих в состав картеля, основанные на собственной оценке, которая используется для определения степени соблюдения квот по сокращению добычи.

До настоящего момента Саудовская Аравия тщательно соблюдала квоты и даже сократила добычу больше, чем обещала, в попытке убедить рынок в серьезности намерений ОПЕК. Нефтедобыча королевства в мае составила 9,88 млн баррелей в день.

Сделка по сокращению нефтедобычи в мае была продлена на 18 месяцев, до марта 2018 года.

Снижение нефтедобычи в летний период для Саудовской Аравии является особенно непростой задачей, так как страна генерирует электричество за счет сжигания нефти. Обычно королевство в период летней жары увеличивает нефтедобычу.

Спрос на электричество в июне на этот раз был выше обычного ввиду завершения священного мусульманского поста Рамадан. Арабское население в этот период принимает пищу с семьей и друзьями, что вызывает резкий спрос на электричество.

Более чем 25% нефти, произведенной в Саудовской Аравии, потребляется в национальном автомобильном и авиационном секторе, а также домохозяйствами и компаниями. Эта цифра почти вдвое превышает показатель королевства в начале текущего десятилетия и обычно растет летом.