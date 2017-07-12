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Стоимость автогаза 12 июля выросла в ряде крупных сетей
12:31 12.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
WOG снова повысил цены на 10-30 коп./л в десяти регионах. Также газ подорожал у «Род-Ника» и «БРСМ-Нафты» в Харькове до 10,59-10,60 грн/л.
Сеть «Барс 2000» подняла цены на 10 коп./л, до 10,60 грн/л на четырех работающих АГЗП в Киеве. В области цена осталась на уровне 9,98 грн/л. В свою очередь «Авантаж 7» не меняет цены в столицы, удерживая минимальное предложение - 9,95 грн/л.
Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожают с начала минувшей недели. За неделю цена выросла на 3500 грн/т. Причиной подорожания стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 11/10 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,58
|
-0,02
|
KLO
|
10,99
|
0,00
|
Mango
|
10,23
|
0,00
|
Marshal
|
11,03
|
0,00
|
Shell
|
10,90
|
0,00
|
SOCAR
|
11,23
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,67
|
0,00
|
UPG
|
10,10
|
0,00
|
WOG
|
11,01
|
+0,11
|
ZOG
|
10,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
9,95
|
0,00
|
Авиас
|
10,57
|
0,00
|
Автотранс
|
10,78
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
11,50
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,60
|
+0,10
|
БРСМ-Нафта
|
10,73
|
+0,01
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Надежда
|
11,19
|
0,00
|
Народна
|
10,50
|
0,00
|
ОККО
|
10,99
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,60
|
+0,10
|
Татнефть
|
10,68
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,67
|
0,00
|
Средняя
|
10,79
|
+0,02
|
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