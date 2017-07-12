Стоимость автогаза 12 июля выросла в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

WOG снова повысил цены на 10-30 коп./л в десяти регионах. Также газ подорожал у «Род-Ника» и «БРСМ-Нафты» в Харькове до 10,59-10,60 грн/л.

Сеть «Барс 2000» подняла цены на 10 коп./л, до 10,60 грн/л на четырех работающих АГЗП в Киеве. В области цена осталась на уровне 9,98 грн/л. В свою очередь «Авантаж 7» не меняет цены в столицы, удерживая минимальное предложение - 9,95 грн/л.

Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожают с начала минувшей недели. За неделю цена выросла на 3500 грн/т. Причиной подорожания стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 11/10 июля 2017 г., грн/л: