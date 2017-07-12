Финансовые новости
- |
- 12.07.17
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дорожает в ожидании статистики из США по запасам
08:33 12.07.2017 |
Мировые цены на нефть растут в среду утром, так как инвесторы ожидают публикации статистики из США по запасам нефти за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,43% - до 48,20 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,62% - до 45,77 доллара за баррель.
Участники рынка ожидают данных статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов за неделю, завершившуюся 7 июля, на 0,57%, или на 2,850 миллиона баррелей, до 500,05 миллиона баррелей.
На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило о снижении запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июня, на 6,3 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 502,9 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей.
По данным Американского института нефти (API) запасы снизились на 8,1 миллиона баррелей, до 495 миллионов баррелей. Также управление энергетической информации минэнерго США (EIA) сообщило во вторник в своем краткосрочном прогнозе, что добыча в стране в 2018 году ожидается на уровне 9,9 миллиона баррелей в сутки, что ниже июньской оценки в 10,01 миллиона баррелей. EIA при этом сохранило прогноз по добыче нефти в США в 2017 году на уровне 9,33 миллиона баррелей в сутки.
"Нефтяные цены ... резко поднялись за ночь на снижении прогноза EIA по добыче в США в 2018 году и на данных API, которые демонстрируют еще одно значительно снижение запасов", - приводит агентство Рейтер слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны
|НБУ 11 июля вышел на межбанк с покупкой доллара
|Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепа Розенблата, но отказала в его задержании и аресте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото растет в цене 12 июля на удешевлении доллара перед выступлением главы ФРС
|В июне вклады населения в банках увеличились на 1,3% до 434,9 млрд гривен
|В июне кредиты банков экономике увеличились на 0,04% до 956 млрд гривен
|Нефть дорожает в ожидании статистики из США по запасам
|Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны
|Goldman видит риск падения цен на нефть WTI ниже $40
Это интересно
|LG начнёт выпуск скручивающихся OLED-дисплеев через три года
|Tesla построит в Австралии крупнейший в мире литиево-ионный аккумулятор
|Ferrari выпустит кроссовер в 2021 году
|PwC составила рейтинг городов будущего
|10 самых богатых героев комиксов
|360 N5S стал самым доступным смартфоном на базе Snapdragon с 6 Гбайт ОЗУ
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?