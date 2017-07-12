Оптовые цены ДТ снижались 11 июля на расширении предложения

Во вторник, 11 июля, железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива подешевели. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Котировки на нефтепродукты в европейских портах в последние две сессии стабилизировались на уровне $428-440/т. В то же время, средние котировки июля остаются на $20/т выше среднего показателя второй половины июня. На снижение цен на украинском рынке также благоприятно влияет укрепление курса гривны на межбанковской бирже до 25,96 грн/$1.

С новой недели предложение ДТ приблизилось к июньскому уровню (18 предложений). В то время как на прошлой неделе пострадавшие из-за вируса операторы не выставляли ресурс.

Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте снизилась на 130 грн/т, до 20 830 грн/т. Таким образом цены вернулись к уровню средины июня. В то же время они остаются на 700 грн/т выше минимальных значений конца прошлого месяца.

Сегодня трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский торговался по 20 700-20 800 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли девять компаний: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», Альянс Энерго Трейд», «Белойл Систем», ЗНП-М, «Параллель», «Глуско Украина» и «Терминал Ойл». Также трубопроводный ресурс в Чернигове реализует «Альянс Энерго Трейд», по 21 200 грн/т.

ЗНГК и ОККО торгуют белорусским продуктом по 20 800-20 900 грн/т в Житомирской и Киевской областях. С литовским ресурсом в Киеве по 21 600 грн/т выходит «Гранд Петрол».

Автомобильные партии ДТ отступили на 4 коп./л с пятницы, до 17,70 грн/л. «Анвитрейд», ОККО, «Темиртранс-Захид», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,35-17,50 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - держат аналогичные цены, 17,35-17,40 грн/л. «Оранж Ойл» торгует в южных портах по 17,85-18,00 грн/л.