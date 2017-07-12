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Информация об агентстве
Стоимость автогаза выросла 11 июля в ряде крупных сетей
15:58 11.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Мейджоры ОККО и WOG повысили цены на 10-50 коп./л в большинстве регионов. Также газ подорожал у Mango, ZOG и столичной сети АЗС KLO.
Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа активно дорожают с начала минувшей недели. За неделю они выросли на 3500 грн/т. Причиной роста цен стал дефицит, вызванный несистемностью поставок СУГ из Беларуси и остановкой отгрузок из России.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 11/10 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,60
|
-0,02
|
Shell
|
10,90
|
-0,02
|
SOCAR
|
11,23
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,67
|
0,00
|
UPG
|
10,10
|
0,00
|
WOG
|
10,89
|
0,09
|
Автотранс
|
10,78
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Авиас
|
10,57
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,72
|
0,00
|
KLO
|
10,99
|
0,10
|
Marshal
|
11,03
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
9,95
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,50
|
0,00
|
Надежда
|
11,19
|
0,00
|
Народна
|
10,50
|
0,00
|
ОККО
|
10,99
|
0,19
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Татнефть
|
10,68
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,67
|
0,00
|
ZOG
|
10,50
|
0,51
|
Mango
|
10,23
|
0,07
|
Средняя
|
10,78
|
0,04
|
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