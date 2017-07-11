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Информация об агентстве
В период с 7 по 10 июля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей
16:03 10.07.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 1–31 коп./л СУГ подорожал в сетях WOG, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Род-Ник» и SUN OIL. В сети Marshal стоимость газа выросла на 20 коп./л, до 11,03 грн/л, а в сети «Народна» СУГ подорожал сразу на 50 коп./л, до 10,50 грн/л.
В то же время, в выходные на некоторых АЗС произошло инертное снижение цен. Так, на 1–30 коп./л СУГ подешевел на станциях AMIC, Shell, Mango, SOCAR и Авантаж 7.
Как сообщал OilNews, в пятницу, 7 июля, автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 1 160 грн/т, до 18 320 грн/т. А с начала прошлой недели цены выросли на 3 330 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/7 июля 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,62
|
-0,01
|
KLO
|
10,89
|
0,00
|
Mango
|
10,16
|
-0,05
|
Marshal
|
11,03
|
+0,20
|
Shell
|
10,92
|
-0,03
|
SOCAR
|
11,23
|
-0,10
|
SUN OIL
|
10,67
|
+0,31
|
UPG
|
10,10
|
0,00
|
WOG
|
10,81
|
+0,01
|
ZOG
|
9,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
9,95
|
-0,30
|
Авиас
|
10,57
|
0,00
|
Автотранс
|
10,78
|
+0,10
|
Барс 2000
|
10,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,72
|
+0,06
|
Маркет
|
10,44
|
-0,25
|
Надежда
|
11,19
|
+0,10
|
Народна
|
10,50
|
+0,50
|
ОККО
|
10,93
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,50
|
+0,10
|
Татнефть
|
10,68
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,67
|
0,00
|
Средняя
|
10,71
|
+0,01
|
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