В период с 7 по 10 июля стоимость автогаза выросла в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 1–31 коп./л СУГ подорожал в сетях WOG, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Род-Ник» и SUN OIL. В сети Marshal стоимость газа выросла на 20 коп./л, до 11,03 грн/л, а в сети «Народна» СУГ подорожал сразу на 50 коп./л, до 10,50 грн/л.

В то же время, в выходные на некоторых АЗС произошло инертное снижение цен. Так, на 1–30 коп./л СУГ подешевел на станциях AMIC, Shell, Mango, SOCAR и Авантаж 7.

Как сообщал OilNews, в пятницу, 7 июля, автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 1 160 грн/т, до 18 320 грн/т. А с начала прошлой недели цены выросли на 3 330 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/7 июля 2017 г., грн/л: